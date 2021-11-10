Pepino nedir, nasıl yenir? İşte, pepino meyvesi faydaları
Pepino, kavuna benzerliğiyle bilinen, günümüzde artık Türkiye'de de yetiştirilebilen bir meyve türüdür. İçeriğindeki mineraller ve vitaminler sayesinde sağlığa pek çok faydaları bununan pepino meyvesi nasıl yenir ayrıca merak konusu. İşte, pepino nedir, faydaları nelerdir sorularının yanıtları ve pepino meyvesi hakkında merak edilenler...
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Pepino son yıllarda Türkiye'de yetiştirilen bir meyve türü olarak bilinmeltedir. Anavatanı Güney Amerika ülkelerinden Peru olduğu bilinen Pepino kavun, muz ve ananasa benzerliği ile tanınıyor. Peki pepino nedir, nasıl yenir? İşte pepino meyvesinin faydaları...
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Pepino Nedir?
Pepino, yaklaşık 1-2 metre yüksekliğe ulaşan yıllık, yarı yoğun, küçük bir çalıdır. İyi drene edilmiş tınlı topraklarda ve don olmayan iklimlerde iyi gelişir. Derin yeşil, uzun yaprakları, kırmızı biber bitkisine benzer ancak boyut olarak daha büyüktür.
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30-50 gün içinde meyveye dönüşen açık mavi çiçekler açar. Meyveler çeşitli renk, şekil ve boyutlarda gelir. Genel olarak, açık sarı, mor benekli pürüzsüz yüzeyler, oval ila uzunlamasına, yaklaşık küçük bir portakal boyutundadırlar ve 300-500 gram ağırlığındadırlar. İçi, pürüzsüz, sulu, tatlıdır ve aroması ballı kavunu andırır.
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Pepino Meyvesi Nerede Yetişir?
Pepino meyvesi, Güney Amerika And Dağları'nın eteklerinde yetişen sulu, lezzetli, hoş kokulu bir meyvedir. Domates , patlıcan ve kırmızı biber ile aynı aile olan itüzümü veya Solanaceae'ye aittir. Bu az bilinen meyve, doğal olarak Peru, Kolombiya ve Bolivya'nın And dağlarının alçak ormanlarına uyarlanmıştır. ABD'de, Kaliforniya eyaleti onları ticari ölçekte üretiyor ancak üretimi sadece yerel tüketim için sınırlı. Son zamanlarda, Yeni Zelanda ve Avustralya ve ülkemizde de yetiştiriliyor.
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Pepino Meyvesi Nasıl Yenir?
Meyveyi kullanmadan önce temiz akan suda yıkayın. Olgunlaşmamış pepino kabak gibi, olgun olanlar ise kavun gibi hazırlanır. Olgun ve yarı olgun pepino gevrek olabilir ve kabuklu elmalar gibi yenebilir. Olgun pepinolarda, cilt domateslerde olduğu gibi biraz daha sertleşir ve onu atmak daha iyidir.
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Hazırlamak için sapı ve üst ucunu atın. Bir soyma bıçağı kullanarak meyveyi boyuna ikiye bölün. Bir kaşık kullanarak içini çekirdeklerinden temizleyin. Daha sonra pepino meyvesini dilimleyin. Olgun olan pepinolar daha lezzetlidir ve daha çok tercih edilir.
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Pepino Meyvesi Faydaları
Pepinolar, sağlık açısından faydalı fito-besinler, diyet lifi, mineraller ve vitaminler ile donatılmış düşük kalorili meyvelerdir.
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Pepinolarda bulunan antioksidanların bilimsel olarak iltihap önleyici, cilt koruyucu olduğu ve kanserleri önlemeye yardımcı olabileceği bulunmuştur.
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Sarı renki pepino meyveleri, β-karoten ve zea-ksantin gibi fenolik bileşikler içerir. Flavonoidler açısından zengin doğal sebze ve meyvelerin tüketiminin akciğer ve ağız boşluğu kanserlerinden korunmaya yardımcı olduğu bilinmektedir.
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Taze meyve orta miktarda C vitamini içerir . C vitamini açısından zengin gıdaların tüketilmesi, vücudun bulaşıcı ajanlara karşı direnç geliştirmesine ve zararlı serbest radikalleri temizlemesine yardımcı olur.
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Taze pepino kavun orta derecede iyi bir potasyum kaynağıdır. Potasyum, sodyumun neden olduğu kalp atış hızını ve kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olan hücre ve vücut sıvılarının önemli bir bileşenidir.
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Ayrıca, tiamin, niasin, folik asit, riboflavin gibi hayati B-kompleks vitaminlerinin yanı sıra fosfor, demir, kalsiyum, manganez ve eser elementler gibi bazı mineralleri de ortalama düzeyde taşırlar.