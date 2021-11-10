Pepino nedir, nasıl yenir? İşte, pepino meyvesi faydaları

Pepino Meyvesi Nerede Yetişir? Pepino meyvesi, Güney Amerika And Dağları'nın eteklerinde yetişen sulu, lezzetli, hoş kokulu bir meyvedir. Domates , patlıcan ve kırmızı biber ile aynı aile olan itüzümü veya Solanaceae'ye aittir. Bu az bilinen meyve, doğal olarak Peru, Kolombiya ve Bolivya'nın And dağlarının alçak ormanlarına uyarlanmıştır. ABD'de, Kaliforniya eyaleti onları ticari ölçekte üretiyor ancak üretimi sadece yerel tüketim için sınırlı. Son zamanlarda, Yeni Zelanda ve Avustralya ve ülkemizde de yetiştiriliyor.