Nasıl Yapılır? Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 16:52 | 11 Aralık 2020 - 16:52

Penye ipten bebek puseti yapımı

Eskiden bebekler birbirinden güzel pusetlerin içinde taşınırdı. Şimdi bu pusetler modernleşip şekil değişse de hala nostaljik pusetleri tercih eden çok ebeveyn var. Hem çocuk taşımayı kolaylaştıran hem de güzel bir görünüme sahip olan puseti kendiniz de örebilirsiniz. Nasıl mı? İşte cevabı…