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Hürriyet
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Nasıl Yapılır?
Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 16:52 | 

Penye ipten bebek puseti yapımı

Eskiden bebekler birbirinden güzel pusetlerin içinde taşınırdı. Şimdi bu pusetler modernleşip şekil değişse de hala nostaljik pusetleri tercih eden çok ebeveyn var. Hem çocuk taşımayı kolaylaştıran hem de güzel bir görünüme sahip olan puseti kendiniz de örebilirsiniz. Nasıl mı? İşte cevabı…

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Nilay Tankar penye ipten puset yapımını Derya Baykal'la Gülümse'de gösteriyor.

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10 mm tığ kullanmalısınız. 10 numara tığ ile kesinlikle karıştırılmamalıdır ki daha sıkı bir örgü yapılabilsin. Önce alt tabanını öreceksiniz. Tıpkı patik başlangıcı gibi yapılıyor.

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Bebeğinizin cinsiyetine veya sevdiğiniz renklere göre farklı renklerde de örebilirsiniz. Üzerini de değişik motif ve boncuklarla süsleyebilirsiniz.

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Örmesi hem kolay hem de harika bir görüntüye sahip bu pusetleri hediye olarak da örebilirsiniz. Bu harika görüntüye sahip puseti örmek ise oldukça kolay.

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Örmek için mutlaka penye ip kullanmalısınız. Bu tip malzemeleri satan çoğu mağazada mutlaka bulabilirsiniz.

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Dikiş yapmadan tek seferde örerek yapabilirsiniz. İçerisine de uyumlu renklerde astar yapın. Bebeğinizin daha rahat bir şekilde yatmasını sağlar.

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İsterseniz yüz kısmını kapatabilir, isterseniz de açık bırakabilirsiniz. Temizliğini ise beyaz kalıp sabun veya kuru temizleme ile sağlayabilirsiniz. Birkaç günde rahatlıkla örebileceğiniz için birkaç renk birden de örebilirsiniz.

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