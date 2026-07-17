Pembe mucize! Tam bir sağlık deposu... Hem de neredeyse sıfır kalori

Beslenme uzmanı Lily Soutter, “Pancar, sadece egzersiz performansını ve sağlıklı kan basıncını destekleme potansiyeli nedeniyle değil, aynı zamanda topraksı aroması ve doğal olarak eğlenceli, canlı rengi için de beslenmemde düzenli olarak yer alıyor. Pancar tüketmek; lif, folat, manganez ve potasyum alımını artırmanın harika bir yoludur” dedi ve ekledi:

“Pancarı sadece basit bir salataya eklemekle kalmıyorum; aynı zamanda besin değerini artırmak ve eğlenceli bir kırmızı/mor renk elde etmek için ekmek, makarna ve hatta soslar yaparken pancar suyu ekliyorum."