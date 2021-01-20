MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Ebeveyn Haberleri Sağlık Haberleri Pek çok derde deva... Şifa deposu kuru üzümü beslenmenizden eksik etmeyin
GeriSağlık Pek çok derde deva... Şifa deposu kuru üzümü beslenmenizden eksik etmeyin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlık
Fotoğraflar: iStock, Ingimage
Haber Giriş: 20 Ocak 2021 - 15:19 | 

Pek çok derde deva... Şifa deposu kuru üzümü beslenmenizden eksik etmeyin

Hem taze hem de kuru olarak tüketilebilen kuru üzüm yüksek besin değeri ile vücudumuz için çok yararlı. Mineral, demir ve antioksidan bakımından zengin olan kuru üzüm, iyi bir enerji kaynağı. Fakat, içeriğindeki şeker oranından dolayı dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Peki kuru üzümün faydaları neler? Vücuda ne gibi etkileri var? Günlük tüketim miktarı ne olmalı? İşte kuru üzümün faydaları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kuru üzüm, kandaki polifenolik antioksidan olan kateşin maddesinden zengindir. Bu antioksidan, vücutta oluşan serbest radikallerle savaşarak kanser oluşumunu engeller ya da yavaşlatır. Ayrıca antibakteriyel özelliğiyle enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltır. Diyetisyen Hayrettin Mutlu, kuru üzümün sağlığımıza olan etkilerini sıraladı.

2Düzenli kuru üzüm tüketmenin faydası
Abone Olgoogle-news

Düzenli kuru üzüm tüketmenin faydası

Kuru üzüm, mineral bakımından da zengindir. Bu besin birçok mineralle birlikte kalsiyum emilimine yardımcı boron mineralini içerir. Araştırmalara göre bu mineral osteoporoza karşı koruma sağlarken, menopoz sonrasında östrojen terapisine yardımcı olur.

3
Abone Olgoogle-news

Ayrıca içeriğindeki magnezyum ve potasyum sayesinde vücutta asit baz dengesini sağlar. Yani düzenli kuru üzüm tüketimi gut, romatizma, böbrek taşı ve kalp hastalıklarında koruyucu etki sağlar ve sindirim problemi çeken kişilere önerilir.

4Demir yönünden oldukça zengin
Abone Olgoogle-news

Demir yönünden oldukça zengin

Üzüm, kuru meyveler arasında demir içeriği en yüksek olandır. 100 gram tüketimi, günlük ihtiyacın %23’ünü karşılar. Bu özelliğiyle demir eksikliği anemisinde kullanılabilecek bir besin çeşididir.

5Kaliteli bir enerji kaynağı
Abone Olgoogle-news

Kaliteli bir enerji kaynağı

Lif ve mineral bakımından zengin bir besin olduğu için kaliteli bir enerji kaynağıdır. Ancak günlük tüketim miktarı olarak alınan kalori miktarını aşmamak ve kan şekerini dengede tutmak için 50 adetten (80 gr) fazlası önerilmez.

6Göz sağlığı için de oldukça faydalı
Abone Olgoogle-news

Göz sağlığı için de oldukça faydalı

Kuru üzüm tüketimi göz sağlığına da faydalıdır. İçeriğindeki A vitamini, beta-karoten ve alfa-karotenoid sayesinde serbest radikal etkinliğini azaltarak katarakt gibi hastalıkları önlemeye yardımcıdır.

7Diş çürümelerini ve kırılmalarını engeller
Abone Olgoogle-news

Diş çürümelerini ve kırılmalarını engeller

Kuru üzüm şeker içeriğinden dolayı diş sağlığı için zararlı gibi görünse de içerisindeki “oleanolik” adındaki fitokimyasal madde, diş çürümelerini ve kırılmalarını engelleyerek sağlıklı bir diş yapısına sahip olmanızı sağlar.

8Kansere karşı koruyucu
Abone Olgoogle-news

Kansere karşı koruyucu

Kuru üzümün özellikle kırmızı ve siyah türlerinde bulunan resveratrol maddesi cildin taze ve temiz görünmesine katkıda bulunur, kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Kilo almak isteyen kişilere sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı olarak önerilir. İçerdiği fruktoz şekeri sayesinde gün içinde tüketildiğinde hızlı bir şekilde enerji sağlamaktadır.

9Yaşlanmanın önüne geçiyor
Abone Olgoogle-news

Yaşlanmanın önüne geçiyor

Kuru üzümün iyi bir enerji kaynağı olduğunu belirten Uzman Diyetisyen İdil İmamoğlu, diğer faydalarını şöyle anlattı: Demir açısından zengindir. Bu nedenle demir eksikliği tedavisinde başvurulan iyi bir kaynaktır. Özellikle siyah üzüm kurusunda bulunan resveratrol maddesi kuvvetli bir antioksidandır.

10
Abone Olgoogle-news

Antioksidanlar ise hücrelerimizi serbest radikallerden koruyarak yaşlanmanın, kalp damar hastalıklarının ve kanserlerin önüne geçerler. Bu nedenle kuru üzüm, kansere karşı koruyucu etkisi oldukça fazla olan bir meyvedir.

11
Abone Olgoogle-news

Aynı şeklide kuru üzümün çekirdeğinde bulunan proantosiyanidin ise C vitamininin etkisini ve damar yapısını sağlamlaştıran kollajen üretimini artırır.

12
Abone Olgoogle-news

Üzüm ürünlerindeki demir, kalsiyum ve potasyum minerallerinin kemik gelişimine katkısının yanında kansızlığı, halsizliği, zayıflığı ve ishali tedavi edici özelliği de bulunmaktadır. Kuru üzümdeki B vitaminleri aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesine de destek olurlar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi