Pek çok derde deva... Şifa deposu kuru üzümü beslenmenizden eksik etmeyin

Kaliteli bir enerji kaynağı Lif ve mineral bakımından zengin bir besin olduğu için kaliteli bir enerji kaynağıdır. Ancak günlük tüketim miktarı olarak alınan kalori miktarını aşmamak ve kan şekerini dengede tutmak için 50 adetten (80 gr) fazlası önerilmez.