Pek çok derde deva... Şifa deposu kuru üzümü beslenmenizden eksik etmeyin
Hem taze hem de kuru olarak tüketilebilen kuru üzüm yüksek besin değeri ile vücudumuz için çok yararlı. Mineral, demir ve antioksidan bakımından zengin olan kuru üzüm, iyi bir enerji kaynağı. Fakat, içeriğindeki şeker oranından dolayı dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Peki kuru üzümün faydaları neler? Vücuda ne gibi etkileri var? Günlük tüketim miktarı ne olmalı? İşte kuru üzümün faydaları...
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1
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Kuru üzüm, kandaki polifenolik antioksidan olan kateşin maddesinden zengindir. Bu antioksidan, vücutta oluşan serbest radikallerle savaşarak kanser oluşumunu engeller ya da yavaşlatır. Ayrıca antibakteriyel özelliğiyle enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltır. Diyetisyen Hayrettin Mutlu, kuru üzümün sağlığımıza olan etkilerini sıraladı.
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Düzenli kuru üzüm tüketmenin faydası
Kuru üzüm, mineral bakımından da zengindir. Bu besin birçok mineralle birlikte kalsiyum emilimine yardımcı boron mineralini içerir. Araştırmalara göre bu mineral osteoporoza karşı koruma sağlarken, menopoz sonrasında östrojen terapisine yardımcı olur.
3
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Ayrıca içeriğindeki magnezyum ve potasyum sayesinde vücutta asit baz dengesini sağlar. Yani düzenli kuru üzüm tüketimi gut, romatizma, böbrek taşı ve kalp hastalıklarında koruyucu etki sağlar ve sindirim problemi çeken kişilere önerilir.
4
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Demir yönünden oldukça zengin
Üzüm, kuru meyveler arasında demir içeriği en yüksek olandır. 100 gram tüketimi, günlük ihtiyacın %23’ünü karşılar. Bu özelliğiyle demir eksikliği anemisinde kullanılabilecek bir besin çeşididir.
5
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Kaliteli bir enerji kaynağı
Lif ve mineral bakımından zengin bir besin olduğu için kaliteli bir enerji kaynağıdır. Ancak günlük tüketim miktarı olarak alınan kalori miktarını aşmamak ve kan şekerini dengede tutmak için 50 adetten (80 gr) fazlası önerilmez.
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Göz sağlığı için de oldukça faydalı
Kuru üzüm tüketimi göz sağlığına da faydalıdır. İçeriğindeki A vitamini, beta-karoten ve alfa-karotenoid sayesinde serbest radikal etkinliğini azaltarak katarakt gibi hastalıkları önlemeye yardımcıdır.
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Diş çürümelerini ve kırılmalarını engeller
Kuru üzüm şeker içeriğinden dolayı diş sağlığı için zararlı gibi görünse de içerisindeki “oleanolik” adındaki fitokimyasal madde, diş çürümelerini ve kırılmalarını engelleyerek sağlıklı bir diş yapısına sahip olmanızı sağlar.
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Kansere karşı koruyucu
Kuru üzümün özellikle kırmızı ve siyah türlerinde bulunan resveratrol maddesi cildin taze ve temiz görünmesine katkıda bulunur, kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Kilo almak isteyen kişilere sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı olarak önerilir. İçerdiği fruktoz şekeri sayesinde gün içinde tüketildiğinde hızlı bir şekilde enerji sağlamaktadır.
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Yaşlanmanın önüne geçiyor
Kuru üzümün iyi bir enerji kaynağı olduğunu belirten Uzman Diyetisyen İdil İmamoğlu, diğer faydalarını şöyle anlattı: Demir açısından zengindir. Bu nedenle demir eksikliği tedavisinde başvurulan iyi bir kaynaktır. Özellikle siyah üzüm kurusunda bulunan resveratrol maddesi kuvvetli bir antioksidandır.
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Antioksidanlar ise hücrelerimizi serbest radikallerden koruyarak yaşlanmanın, kalp damar hastalıklarının ve kanserlerin önüne geçerler. Bu nedenle kuru üzüm, kansere karşı koruyucu etkisi oldukça fazla olan bir meyvedir.
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Aynı şeklide kuru üzümün çekirdeğinde bulunan proantosiyanidin ise C vitamininin etkisini ve damar yapısını sağlamlaştıran kollajen üretimini artırır.
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Üzüm ürünlerindeki demir, kalsiyum ve potasyum minerallerinin kemik gelişimine katkısının yanında kansızlığı, halsizliği, zayıflığı ve ishali tedavi edici özelliği de bulunmaktadır. Kuru üzümdeki B vitaminleri aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesine de destek olurlar.