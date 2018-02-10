Pazar kahvaltılarına hazırlayabileceğiniz 6 lezzetli tarif
Pazar kahvaltılarına hazırlayabileceğiniz 6 lezzetli tarif
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1
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Pazar sabahlarında kahvaltı sofralarının tadı da neşesi de bir başka olur. Bütün hafta koşuştururken poğaçadan simitten bıkan bünyenizin taptaze tatlara ve yepyeni deneyimlere ihtiyacı olur. İşte tam bu nedenle pazar kahvaltılarında deneyebileceğiniz 6 farklı lezzeti sizin için derledik...
2
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Yumurtalı domates dolması
Malzemeler:
4 büyük boy domates 4 yumurta 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynir 1 su bardağı domates püresi yarım su bardağı sıcak su 2 yemek kaşığı zeytinyağı yarım çay kaşığı tuz yarım çay kaşığı karabiber.
Hazırlanışı:
Domatesleri yıkayıp kısımlarını kapak yapacak şekilde kesin. İçini kaşıkla oyun ve tuz, karabiber ekin. Dolmanın içini hazırlamak için zeytinyağını kızdırdıktan sonra domates püresini döküp birkaç dakika pişirin ve sıcak su ekleyip kaynatın. İçini oyduğunuz domateslerin içine rendelediğiniz kaşarları doldurun ve fırın tepsisine dizip içlerine birer tane yumurta kırın. Tuz ve karabiber ekip, domates sosunu üzerlerine dökün. Önceden ısıttığınız 200 derece fırında 10 dakika pişirdikten sonra fırından çıkarır çıkarmaz ekmekle dalın.
Fotoğraflar: Hürriyet arşiv
3
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Baharatlı peynir topları
Malzemeler:
200 gr beyaz peynir 100 gr lor peyniri 100 gr rendelenmiş kaşar peyniri 100 gr krem peynir yarım çay kaşığı karabiber
Kaplama malzemeleri 2 kaşık susam 2 kaşık çörek otu 2 kaşık toz kırmızı biber 10 maydanoz ya da dereotu.
Hazırlanışı:
Beyaz peyniri ezin ve içine lor ve rendelediğiniz kaşarları ekleyip iyice karıştırın. Bu karışımdan minik toplar hazırlayıp ince doğradığınız maydanoz ya da dereotuna bulayın. Aynı şekilde dilediğiniz adette peynir topunu toz kırmızı bibere ve çörekotu, susam gibi baharatlara bulayıp, afiyetle yiyin, yedirin.
4
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Milföy pizza
Malzemeler
4 adet milföy hamuru 2 adet mantar 8 adet çemensiz pastırma 2 dilim közlenmiş kırmızı biber 3 dilim çedar peyniri 1 su bardağı kaşar peyniri 1 adet yumurta sarısı 2 adet çeri domates 4 yaprak taze fesleğen
Domates sos için 1 diş sarımsak çeyrek su bardağı zeytinyağı 2 kaşık domates salçası çeyrek su bardağı su.
Hazırlanışı:
Zeytinyağının içine sarımsakları döküp karıştırın ve domates salçasıyla su ekleyip pişirin. Milföy hamurlarını yan yana koyun ve kenarlarına çedar peynirlerini dizip içeriye doğru kıvırın. Üstlerine bastırarak peynirle kenarları katılaştırın. Hamurun ortasına delikler açarak domates sosunuzu hamurun üstünde gezdirin. Daha sonra malzemelerinizi dilediğiniz kadar serpiştirin. Hamurun üstlerine yumurta sürüp önceden 180 derece ısıttığınız fırınınızda 10 dakika pişirin. Afiyet olsun!
5
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Avokadolu ekmek
Malzemeler:
Yarım avokado 50 gr beyaz peynir 2 hindi füme 2 kare ekmek bir tatlı kaşığı limon suyu 1 diş sarımsak 1 tatlı kaşığı zeytinyağı tuz, kırmızı biber süslemek için maydanoz.
Hazırlanışı:
Avokadoları ezin ve üzerine limon suyu zeytinyağı, sarımsak, kırmızı biber ve tuz ekleyip iyice karıştırın. Ekmeklerinizi kızartın. Kızarmış ekmeklere bu karışımı sürün ve üzerlerine hindi füme ve beyaz peyniri koyun. Maydanozla süsleyip, bu sağlıklı kahvaltı lezzetinin tadına varın.
6
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Peynirli lokma
Malzemeler:
3 yumurta 3 kaşık kaymaksız yoğurt 1 çay bardağı rendelenmiş peynir yarım çay bardağı sıvı yağ 3-4 dal kıyılmış maydanoz ya da dereotu 1 paket kabartma tozu 2 çay kaşığı tuz yarım çay kaşığı toz kırmızı biber bir tutam karabiber 1 küçük diş rendelenmiş sarımsak 1 tatlı kaşığı sirke 2- 2,5 su bardağı un.
Hazırlanışı:
Yumurtaları çırpın ve un haricindeki tüm malzemeleri ekleyip iyice karıştırın. Unu yavaşça ekleyip homojen bir karışım elde edin. Tavaya bol bol kızartma yağı koyun ve kızartmak için kızdırın. Hamurunuzdan bir tatlı kaşığı alıp bu kızgın yağa bırakın ve iyice kızartın. Kahvaltı sofranıza sıcak sıcak yetiştirin, afiyetle yiyin.
7
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Kolay börek
Malzemeler:
Milföy hamuru 3 yumurta 1 su bardağı kaşar peyniri 8 adet sosis.
Hazırlanışı:
Yumurtalarınızı çırpın ve tavada karıştırarak pişirin. Milföy hamurlarınızı açıp içine bu yumurtadan ve sosisten koyun ve üzerine peynir serpip kapatın. Milföylerin üzerine yumurta sürüp önceden 190 derece ısıttığınız fırınınızda 20 dakika pişirin. İşte kahvaltı sofranız için aşırı lezzetli böreğiniz hazır.