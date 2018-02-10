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Nasil Yapilir
 

Pazar kahvaltılarına hazırlayabileceğiniz 6 lezzetli tarif

Pazar kahvaltılarına hazırlayabileceğiniz 6 lezzetli tarif

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Pazar sabahlarında kahvaltı sofralarının tadı da neşesi de bir başka olur. Bütün hafta koşuştururken poğaçadan simitten bıkan bünyenizin taptaze tatlara ve yepyeni deneyimlere ihtiyacı olur. İşte tam bu nedenle pazar kahvaltılarında deneyebileceğiniz 6 farklı lezzeti sizin için derledik...

2Yumurtalı domates dolması
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Yumurtalı domates dolması

Malzemeler:

4 büyük boy domates
4 yumurta
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynir
1 su bardağı domates püresi
yarım su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
yarım çay kaşığı tuz
yarım çay kaşığı karabiber.

Hazırlanışı:

Domatesleri yıkayıp kısımlarını kapak yapacak şekilde kesin. İçini kaşıkla oyun ve tuz, karabiber ekin. Dolmanın içini hazırlamak için zeytinyağını kızdırdıktan sonra domates püresini döküp birkaç dakika pişirin ve sıcak su ekleyip kaynatın. İçini oyduğunuz domateslerin içine rendelediğiniz kaşarları doldurun ve fırın tepsisine dizip içlerine birer tane yumurta kırın. Tuz ve karabiber ekip, domates sosunu üzerlerine dökün. Önceden ısıttığınız 200 derece fırında 10 dakika pişirdikten sonra fırından çıkarır çıkarmaz ekmekle dalın.

Fotoğraflar: Hürriyet arşiv

3Baharatlı peynir topları
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Baharatlı peynir topları

Malzemeler:

200 gr beyaz peynir
100 gr lor peyniri
100 gr rendelenmiş kaşar peyniri
100 gr krem peynir
yarım çay kaşığı karabiber

Kaplama malzemeleri
2 kaşık susam
2 kaşık çörek otu
2 kaşık toz kırmızı biber
10 maydanoz ya da dereotu.

Hazırlanışı:

Beyaz peyniri ezin ve içine lor ve rendelediğiniz kaşarları ekleyip iyice karıştırın. Bu karışımdan minik toplar hazırlayıp ince doğradığınız maydanoz ya da dereotuna bulayın. Aynı şekilde dilediğiniz adette peynir topunu toz kırmızı bibere ve çörekotu, susam gibi baharatlara bulayıp, afiyetle yiyin, yedirin.

4Milföy pizza
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Milföy pizza

Malzemeler

4 adet milföy hamuru
2 adet mantar
8 adet çemensiz pastırma
2 dilim közlenmiş kırmızı biber
3 dilim çedar peyniri
1 su bardağı kaşar peyniri
1 adet yumurta sarısı
2 adet çeri domates
4 yaprak taze fesleğen

Domates sos için
1 diş sarımsak
çeyrek su bardağı zeytinyağı
2 kaşık domates salçası
çeyrek su bardağı su.

Hazırlanışı:

Zeytinyağının içine sarımsakları döküp karıştırın ve domates salçasıyla su ekleyip pişirin. Milföy hamurlarını yan yana koyun ve kenarlarına çedar peynirlerini dizip içeriye doğru kıvırın. Üstlerine bastırarak peynirle kenarları katılaştırın. Hamurun ortasına delikler açarak domates sosunuzu hamurun üstünde gezdirin. Daha sonra malzemelerinizi dilediğiniz kadar serpiştirin. Hamurun üstlerine yumurta sürüp önceden 180 derece ısıttığınız fırınınızda 10 dakika pişirin. Afiyet olsun!

5Avokadolu ekmek
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Avokadolu ekmek

Malzemeler:

Yarım avokado
50 gr beyaz peynir
2 hindi füme
2 kare ekmek
bir tatlı kaşığı limon suyu
1 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
tuz, kırmızı biber
süslemek için maydanoz.

Hazırlanışı:

Avokadoları ezin ve üzerine limon suyu zeytinyağı, sarımsak, kırmızı biber ve tuz ekleyip iyice karıştırın. Ekmeklerinizi kızartın. Kızarmış ekmeklere bu karışımı sürün ve üzerlerine hindi füme ve beyaz peyniri koyun. Maydanozla süsleyip, bu sağlıklı kahvaltı lezzetinin tadına varın.

6Peynirli lokma
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Peynirli lokma

Malzemeler:

3 yumurta
3 kaşık kaymaksız yoğurt
1 çay bardağı rendelenmiş peynir
yarım çay bardağı sıvı yağ
3-4 dal kıyılmış maydanoz ya da dereotu
1 paket kabartma tozu
2 çay kaşığı tuz
yarım çay kaşığı toz kırmızı biber
bir tutam karabiber
1 küçük diş rendelenmiş sarımsak
1 tatlı kaşığı sirke
2- 2,5 su bardağı un.

Hazırlanışı:

Yumurtaları çırpın ve un haricindeki tüm malzemeleri ekleyip iyice karıştırın. Unu yavaşça ekleyip homojen bir karışım elde edin. Tavaya bol bol kızartma yağı koyun ve kızartmak için kızdırın. Hamurunuzdan bir tatlı kaşığı alıp bu kızgın yağa bırakın ve iyice kızartın. Kahvaltı sofranıza sıcak sıcak yetiştirin, afiyetle yiyin.

7Kolay börek
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Kolay börek

Malzemeler:

Milföy hamuru
3 yumurta
1 su bardağı kaşar peyniri
8 adet sosis.

Hazırlanışı:

Yumurtalarınızı çırpın ve tavada karıştırarak pişirin. Milföy hamurlarınızı açıp içine bu yumurtadan ve sosisten koyun ve üzerine peynir serpip kapatın. Milföylerin üzerine yumurta sürüp önceden 190 derece ısıttığınız fırınınızda 20 dakika pişirin. İşte kahvaltı sofranız için aşırı lezzetli böreğiniz hazır.

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