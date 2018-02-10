Pazar kahvaltılarına hazırlayabileceğiniz 6 lezzetli tarif

Peynirli lokma Malzemeler:



3 yumurta

3 kaşık kaymaksız yoğurt

1 çay bardağı rendelenmiş peynir

yarım çay bardağı sıvı yağ

3-4 dal kıyılmış maydanoz ya da dereotu

1 paket kabartma tozu

2 çay kaşığı tuz

yarım çay kaşığı toz kırmızı biber

bir tutam karabiber

1 küçük diş rendelenmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı sirke

2- 2,5 su bardağı un.



Hazırlanışı:



Yumurtaları çırpın ve un haricindeki tüm malzemeleri ekleyip iyice karıştırın. Unu yavaşça ekleyip homojen bir karışım elde edin. Tavaya bol bol kızartma yağı koyun ve kızartmak için kızdırın. Hamurunuzdan bir tatlı kaşığı alıp bu kızgın yağa bırakın ve iyice kızartın. Kahvaltı sofranıza sıcak sıcak yetiştirin, afiyetle yiyin.