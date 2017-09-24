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Nasil Yapilir
 

Patates pizzası tarifi

Dilerseniz kahvaltıda dilerseniz çayın yanında tercih edebileceğiniz bir tarif! Patates ve soğanın mükemmel uyumuyla karşınızda patates pizzası...

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1Patates pizzası tarifi
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Patates pizzası tarifi

Dilerseniz kahvaltıda dilerseniz çayın yanında tercih edebileceğiniz bir tarif! Patates ve soğanın mükemmel uyumuyla karşınızda patates pizzası...

Fotoğraflar: mutfakvetatlar.blogspot.com

2Malzemeler
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Malzemeler

Tabanı İçin:

•5 adet haşlanmış patates

•2 yemek kaşığı tereyağı

•Yarım çay bardağı un

•Tuz

•Karabiber

3
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Üzeri için:

•2 adet büyük boy kuru soğan

•1 yemek kaşığı tereyağı

•1 su bardağı rende kaşar peyniri

•Tuz

•Karabiber

4Hazırlanışı
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Hazırlanışı

Patatesleri haşlayın.

Sıcakken bir kaba alın, üzerine tereyağı, tuz ve karabiberi ekleyip pürüzsüz oluncaya kadar ezin.

5
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İçine unu ekleyip karıştırın.

6
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Tepsiye yağlı kağıt serin ve harcı kaşık yardımıyla yayın.

7
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Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Fırında pişerken bir yandan soğanlı harcı hazırlayın.

8
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Soğanları piyazlık doğrayın.

Tereyağında soğanları pembeleşinceye kadar soteleyin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

9
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Fırından çıkan patatesin üzerine soğanlı harcı yayın.

10
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Üzerine rende kaşarı serpin ve tekrar fırına verin.

11
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Kaşar eriyip pembeleşinceye kadar pişirin.

12
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Afiyetle yiyebilirsiniz!

Not: Bu tarif mutfakvetatlar.blogspot.com yazarı Selma Mollaoğlu'na aittir.

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