Patates pizzası tarifi

Dilerseniz kahvaltıda dilerseniz çayın yanında tercih edebileceğiniz bir tarif! Patates ve soğanın mükemmel uyumuyla karşınızda patates pizzası...Fotoğraflar: mutfakvetatlar.blogspot.comTabanı İçin:•5 adet haşlanmış patates•2 yemek kaşığı tereyağı•Yarım çay bardağı un•Tuz•KarabiberÜzeri için:•2 adet büyük boy kuru soğan•1 yemek kaşığı tereyağı•1 su bardağı rende kaşar peyniri•Tuz•KarabiberPatatesleri haşlayın.Sıcakken bir kaba alın, üzerine tereyağı, tuz ve karabiberi ekleyip pürüzsüz oluncaya kadar ezin.İçine unu ekleyip karıştırın.Tepsiye yağlı kağıt serin ve harcı kaşık yardımıyla yayın.Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.Fırında pişerken bir yandan soğanlı harcı hazırlayın.Soğanları piyazlık doğrayın.Tereyağında soğanları pembeleşinceye kadar soteleyin.Tuz ve karabiberle tatlandırın.Fırından çıkan patatesin üzerine soğanlı harcı yayın.Üzerine rende kaşarı serpin ve tekrar fırına verin.Kaşar eriyip pembeleşinceye kadar pişirin.Afiyetle yiyebilirsiniz! Not: Bu tarif mutfakvetatlar.blogspot.com yazarı Selma Mollaoğlu'na aittir.