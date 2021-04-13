Parkinson hastalığı nedir? Parkinson belirtileri ve tedavisi
Parkinson, nörolojik bir rahatsızlık. İlerleyen yaşlarda ortaya çıkan bu rahatsızlık bazen orta yaşlı bireylerde de görülebiliyor. Hastalığın başlangıcında belirtiler anlaşılmayıp uzun sürede ilerleyebiliyor. Peki parkinson hastalığı nedir? İşte parkinson belirtileri ve tedavisi...
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Parkinson, beynin hareket sisteminden sorumlu bazı bölgelerindeki hücre ölümü sonucu dopamin eksikliği ile ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Parkinson'un ilerleyen bir beyin hastalığı olduğunu ve beynin özellikle hareketle ilgili merkezlerinde yavaş ve ilerleyici bir hasar sonucunda meydana geldiğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Savaş, konuyla ilgili detaylı bilgiler verdi.
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Parkinson hastalığı neden olur?
Parkinson'un nedeni tam olarak bilinmemekle beraber bazı hastalarda genetik sebepler saptanabiliyor. Akraba evlilikleri sonucunda da hastalıkla karşılaşılabiliyor.
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Parkinson belirtileri
Parkinson, her hastada farklıdır. İlk başlarda dikkat çeken bir belirti göstermeyebilir. Durgunlaşma, yüz mimiklerinde azalma, koku almada azalma gibi pek dikkat çekmeyen bulgular olabilir. Fakat ilerleyen zamanlarda hastalığın daha önde gelen bulguları, titreme, yürümede yavaşlama, kaslarda sertleşme, öne doğru eğilerek yürüme gibi şikayet ve bulgularla kendini gösterir.
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Tedavisi
Nöroloji Uzmanı Yard. Doç. Dr. Sevda Sarıkaya, Parkinson hastalığının tedavisi hakkında şu bilgileri verdi:
Bu hastalık yavaş seyirli ve kişiye göre farklılıklar gösterdiğinden dolayı tedavide en önemli faktör hekim ile hasta ve yakınlarının uyumudur. Uzun soluklu bir tedavi sürecidir. Hastalığın tedavisinde mantık, eksilen madde olan dopamini yerine koymaktır. Hastanın yaşı, hastalığın hastadaki seyri, hangi bulgunun ön planda olduğuna göre seçeneklerimiz belirlenir. Hastalık ilerledikçe tedavide değişiklikler gerekebilir. Buna yine hastanın durumuna göre karar verilir.
Parkinson hastalığına eşlik eden diğer sorunlara da müdahalede bulunmak gerekir. Tanı konduktan sonraki amaç, tedavi ile yaşam kalitesini olabildiğinin en üstünde tutmaktır. Parkinson hastası tek bir açıdan ele alınacak bir hastalık değildir. Beraberinde birçok rahatsızlık barındırabilir. Özellikle Parkinson rehabilitasyonu bu tür hastalar için gittikçe önem kazanmaktadr. Özel eğitilmiş fizyoterapistler tarafından uygulanabilen bu rehabilitasyon, hem hareket kabiliyetini artırmakta hem de hastalığın ilerlemesini belirgin olarak yavaşlatmaktadır. Cerrahi tedavi ise genellikle ilaç tedavisi konusunda sıkıntı yaşanan ve bu konuda engeli bulunmayan hastalar için bir alternatif olabilir ama kesinlikle ilk seçenek değildir.