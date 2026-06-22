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Papatyadan rooibos’a… Hangi bitki çayı neye iyi geliyor? Uzmanı tek tek anlattı

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#Sağlık#Bitki Çayı#ÇAY
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 12:54

Bitki çayları son yıllarda yalnızca “kış içeceği” olmaktan çıktı; uyku, sindirim, bağışıklık ve rahatlama gibi başlıklarda daha fazla tercih ediliyor. Ancak uzmanlara göre bu içecekleri tıbbi tedavi gibi görmek doğru değil. Bazıları günlük tüketim için uygunken, bazılarını dikkatli içmek gerekiyor.