Papatyadan rooibos’a… Hangi bitki çayı neye iyi geliyor? Uzmanı tek tek anlattı

BİTKİ ÇAYI NEDİR?



Adı “çay” olsa da papatya, nane, rezene ya da kuşburnu gibi içecekler teknik olarak gerçek çay sayılmıyor. Çünkü gerçek çay, çay bitkisinin yapraklarından hazırlanıyor.

Bitki çayları ise kurutulmuş meyve, çiçek, baharat, kök veya otların sıcak suda demlenmesiyle hazırlanıyor. Bu tür içeceklere “tisane” de deniyor.

Uzmanlara göre bazı bitki çayları hafif sağlık faydaları sağlayabilir. Ancak bunları ilaç ya da tedavi yerine koymamak, sağlıklı beslenmenin destekleyici bir parçası olarak görmek gerekiyor.