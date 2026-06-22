Papatyadan rooibos’a… Hangi bitki çayı neye iyi geliyor? Uzmanı tek tek anlattı

ROOIBOS ÇAYI
Rooibos, “kırmızı çalı çayı” olarak da biliniyor. Güney Afrika kökenli bu bitki çayı kafein içermiyor ve hafif tatlı, topraksı aromasıyla öne çıkıyor.
Bazı araştırmalar, rooibos tüketiminin oksidatif stresin azalması ve kolesterol dengesiyle ilişkili olabileceğini gösteriyor. Oksidatif stres, vücutta hücrelere zarar verebilen kimyasal süreçlerden biri olarak biliniyor.
Uzmanlara göre rooibos; akşam saatlerinde, kafein almak istemeyenler için siyah çay veya kahveye iyi bir alternatif olabilir. Ancak kalp-damar sağlığına ilişkin iddialar için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.
Ne zaman içilmeli? Gün içinde veya akşam, kafeinsiz içecek alternatifi olarak.