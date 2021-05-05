Papatya çayı nelere iyi gelir, nasıl hazırlanır? Papatya çayının faydaları
Papatya çayı, en fazla tercih edilen bitki çaylarından ve vücuda olumlu etkileri var. Bu nedenle papatya çayının faydaları da merak konusu. Peki papatya çayı nelere iyi gelir, nasıl hazırlanır? İşte papatya çayının faydaları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
En sevilen bitki çaylarından biri olan papatya çayının bilinen etkilerinden biri de yatıştırıcı özelliğinin olması. Sayısız faydası olan bu çay, farklı bitkilerle karışımı yapılarak da tüketilebiliyor. Papatyanın şifalı etkilerinden faydalanabilmek için mutlaka doğru ürünün tercih edilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Seçil Kenar, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.
2
Papatya çayının faydaları nelerdir?
Günde 1-2 fincan tüketilen papatya çayının faydaları şunlardır;
Gaz, şişkinlik, hazımsızlık hissedenler yemekten sonra içerse bu problemlerin azaldığı görülmüştür.
Stresli ve sinirli durumlarda sakinleşmeyi sağlar.
Sinir sisteminden kaynaklanan mide ağrılarını azaltır.
Ağrı azaltıcı etkisi olduğu görülmüştür.
3
Spazm sökücü etkisi vardır. Mide ve barsak spazmalarını azaltır.
Enfeksiyonu vücuttan atmada yardımcıdır. Bu yüzden özellikle boğaz, diş ve ağız bölgesi ağrılarında ve soluk algınlığında 1 tatlı kaşığı bal ile tüketiniz.
Yatıştırıcı özelliği olduğu için özellikle uykusuzluk problemi olan kişilerde gece yatmadan önce 1 fincan içmesi uygun olur.
Barsak hareketlerini artırır ve idrar söktürücü etkisi vardır.
4
Papatya çayı nasıl hazırlanır?
Papatyanın ülkemizde 700 çeşidi mevcut ve en faydalı olanı da 'mayıs papatyası' denilen türü. Bu nedenşe papatya satın alınırken ya da toplanırken buna dikkat edilmeli. Ayrıca papatya sıcak ortamda değil, gölge de kurutulmalı.
Papatyayı demlerken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, etkisini kaybetmemesi için uzun süre demlenmemelidir. Kaynamış suya 5-6 dk. kadar demlenmesi için bırakılması ve çok bekletilmeden içilmesi gereklidir.