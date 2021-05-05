Papatya çayı nelere iyi gelir, nasıl hazırlanır? Papatya çayının faydaları

Papatya çayı nasıl hazırlanır? Papatyanın ülkemizde 700 çeşidi mevcut ve en faydalı olanı da 'mayıs papatyası' denilen türü. Bu nedenşe papatya satın alınırken ya da toplanırken buna dikkat edilmeli. Ayrıca papatya sıcak ortamda değil, gölge de kurutulmalı.



Papatyayı demlerken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, etkisini kaybetmemesi için uzun süre demlenmemelidir. Kaynamış suya 5-6 dk. kadar demlenmesi için bırakılması ve çok bekletilmeden içilmesi gereklidir.