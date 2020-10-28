Pandemide çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları

Tablet, telefon ve televizyonun günlük hayatta minimumda tutulması gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, “Her ne kadar yüzyüze eğitim kademeli olarak başlamış olsa da, internet üzerinden eğitimler de devam ediyor. Her gün yaklaşık 6-8 saati bilgisayar başında eğitim alarak geçen çocuklar var. Bu durumun sınırlandırılması çok mümkün olmasa da ders biter bitmez bilgisayar veya tablet karşısında oyunlara devam etmemeli. Gözler ve tüm vücut dinlendirilmeli. Günde en azından 1 saat açık havaya çıkılmalı. Koşmak, oynamak, oksijen almak tabletten ve televizyondan aldığı ışık etkisini uzaklaştırmak için çok önemli. Zıplama, ip atlama, kovalamaca oynama, saklambaç oynama gibi oyunlar çok yararlı. Daha büyük çocuklar ise evde pilates, esneme hareketleri, jimnastik gibi aktiviteler yapabilirler” önerisinde bulundu.