Pandemi döneminde arttı... Bu besinleri tüketerek saç dökülmesini önleyin

Demir eksikliği saç dökülmesinin en önemli nedenlerindendir. Demir eksikliği, kandaki oksijenin dokulara ve kaslara taşınmasına yardımcı olan hemoglobinin yetersizliğine neden olur. Bu durum da yeterli oksijeni alamayan saçların kurumasına ve zayıflayarak dökülmesine neden olur.