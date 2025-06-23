Otur-kalk testi ne kadar yaşayacağınızı tahmin ediyor

İngiltere’de King's College London'da geriatri (ileri yaş sağlığı) profesörü olan Jugdeep Dhesi BBC’ye sandalye testi hakkında şunları söyledi: ‘Bu gerçekten çok faydalı bir test çünkü insanların ne kadar iyi işlediği hakkında çok fazla bilgi veriyor. Kas güçleri, dengeleri ve esneklikleri hakkında bilgi veriyor. Ayrıca bazı çalışmalar, bu testin düşme, kalp-damar sorunları ve hatta ölüm riski taşıyıp taşımadığını değerlendirmede yardımcı olabileceğini gösteriyor."
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından farklı yaş grupları için ortalama sonuçlar şöyle:
• 60–64: Erkekler için 14, kadınlar için 12
• 65–69: Erkekler için 12, kadınlar için 11
• 70–74: Erkekler için 12, kadınlar için 10
• 75–79: Erkekler için 11, kadınlar için 10
• 80–84: Erkekler için 10, kadınlar için 9
• 85–89: Her iki cinsiyet için 8
• 90–94: Erkekler için 7, kadınlar için 4
Araújo düşük skorların altta yatan hastalık ve kırılganlığa işaret ettiğine inansa da, oturma-yükselme testi ve yeni çalışma bize testin neden ölüm oranını öngördüğünü söylemiyor. Araújo'ya göre, esnek olmayan kişilerin arterleri de genellikle serttir ve bu durum kalp hastalığına katkıda bulunurken, dengesi zayıf olan kişiler fiziksel gerileme ve ölümü hızlandırabilecek ciddi düşmelere yatkın olabilir.
Belki de en önemlisi, düşük skorun bir alamet olduğunu, ancak bir vaat olmadığını söyledi. "İnsanlar bana her zaman ‘Puanım düşükse, bu beş yıl içinde öleceğim anlamına mı geliyor?’ diye soruyor. Onlara ‘Elbette hayır’ diyorum," diyor Araújo. Ancak bunun bir uyandırma çağrısı olabileceğini de sözlerine ekledi. “Size belki de bazı değişiklikler yapmanız gerektiğini söylüyor.”