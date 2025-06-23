Otur-kalk testi ne kadar yaşayacağınızı tahmin ediyor

Washington PostRio de Janeiro'da bir egzersiz-tıp kliniğinde araştırma direktörü olarak görev yapan ve çalışmanın başyazarlığını üstlenen Claudio Gil Araújo, bu testin "Aerobik dışı tüm zindelik unsurlarını" değerlendirdiğini ifade etti.

Bu unsurların kas sağlığı, denge, esneklik ve vücut oranları gibi faktörleri kapsadığını ve her birinin uzun yaşam ve sağlıklı bir hayat için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.