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Otur-kalk testi ne kadar yaşayacağınızı tahmin ediyor

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#Denge Testi#Otur Kalk Testi#Sandalye Testi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 09:43

Hareketlilik ve ölüm oranı üzerine yapılan geniş çaplı yeni bir araştırmaya göre, otur-kalk testi olarak bilinen basit bir denge, güç ve esneklik testi, ne kadar uzun süre yaşayacağınızı tahmin ediyor