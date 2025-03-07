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Oruç tutarken enerjinizi korumak için bunlara dikkat edin

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#Sağlık#Ramazanda Beslenme#Ramazan
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 09:24

Ramazan ayında sağlıklı ve enerjik kalmak için beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, özellikle sahurun atlanmaması gerektiğini söylüyor.