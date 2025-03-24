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Oruç tutarken enerjinizi artıracak öneriler

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#Ramazan#Ramazanda Beslenme#Sağlık
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 10:21

Ramazan ayını sağlıklı tamamlamak için önerilerde bulunan Diyetisyen Çağlasu Alageyik, “Ramazan ayında sağlıklı beslenme, oruç tutarken enerjinizi korumanın ve vücudunuzu dengede tutmanın anahtarıdır. İftarda ve sahurda doğru besinleri seçmek, oruç süresince enerjinizi dengede tutar” dedi.