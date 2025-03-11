×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

'Oruç tutan kalp hastaları iftarda ağır yemeklerden kaçınmalı'

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Yaşam#Ramazan
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 08:32

Oruç tutabilen kalp hastalarına beslenme önerilerinde bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yunus Amasyalı, "Ramazan'da acil servise başvurular, iftar sonrası ilk birkaç saatte artmaktadır. Bunun iftarda tüketilen gıdalara bağlı olduğu düşünülmektedir. Kalp ve damar hastaları, Ramazan boyunca iki öğün yerine üç öğün yemek yemelidirler. Bu üç öğün iftar, iftardan 2-3 saat sonra ve sahur şeklinde olmalıdır. Bu sayede öğün miktarı bölündüğünden hastanın kardiyak yükü artmamış olacaktır" dedi.