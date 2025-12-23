Ortaya çıkan sonuç inanılmaz: İğne ile kilo vermek mi, cerrahi müdahale mi? Araştırma çarpıcı farkı ortaya koydu...

CERRAHİ KALICI, TEK SEFERLİK VE DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR
Bariatrik cerrahi ise tek seferlik bir işlem olmasına rağmen, vücudun fizyolojisini kökten değiştiriyor.
Mide küçültme ameliyatında, midenin yaklaşık yüzde 80’i çıkarılıyor ve mide kalıcı olarak dar bir tüp haline getiriliyor. Gastrik bypass yönteminde ise hem mide küçültülüyor hem de ince bağırsağın bir bölümü devre dışı bırakılarak kalori emilimi azaltılıyor.
Bu işlemler sonucunda hastalar yalnızca daha az yemekle doymakla kalmıyor, aynı zamanda açlık hormonlarında da kalıcı değişimler meydana geliyor. Araştırmaya göre, mide küçültme ameliyatı geçiren hastalar fazla kilolarının yüzde 50 ila yüzde 70’ini, mide bypass olanlar ise yüzde 60 ila yüzde 80’ini kaybediyor.