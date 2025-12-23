Ortaya çıkan sonuç inanılmaz: İğne ile kilo vermek mi, cerrahi müdahale mi? Araştırma çarpıcı farkı ortaya koydu...

Brown, “Klinik çalışmalar GLP-1 ilaçlarıyla yüzde 15 ila 21 arasında kilo kaybı gösteriyor. Ancak bu araştırma, bir yıl boyunca reçetesi aktif olan hastalarda bile kilo kaybının çok daha düşük olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Araştırmacılara göre bu farkın en önemli nedenlerinden biri, GLP-1 ilaçlarını kullanan hastaların yüzde 70’e varan bir kısmının zaman içinde tedaviyi bırakması.