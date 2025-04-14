Orta yaştaki beslenme şekliniz 70 yaşında ne kadar sağlıklı olacağınızı belirliyor! İşte yemeniz ve uzak durmanız gerekenler…

Çalışmada hangi sekiz çeşit diyet yer aldı?
Çalışma katılımcıları belirli bir diyeti takip ettiklerini kendi kendilerine belirtmediler. Gıda tüketimlerini bildirdiler ve araştırmacılar uzun vadeli uyumlarını sağlıklı kabul edilen diyet kalıplarına bağladılar.
Sekiz diyet; Alternatif Sağlıklı Beslenme İndeksi (AHEI), Alternatif Akdeniz İndeksi (aMED), Hipertansiyonu Durdurmaya Yönelik Diyet Yaklaşımları (DASH), Nörodejeneratif Gecikmeye Yönelik Akdeniz-DASH Müdahalesi (MIND), sağlıklı bitki bazlı diyet (hPDI), Gezegensel Sağlık Diyet İndeksi (PHDI), deneysel inflamatuvar diyet örüntüsü (EDIP) ve hiperinsülinemi için deneysel diyet indeksi (EDIH) idi.