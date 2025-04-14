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Orta yaştaki beslenme şekliniz 70 yaşında ne kadar sağlıklı olacağınızı belirliyor! İşte yemeniz ve uzak durmanız gerekenler…

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#Sağlıklı Yaşlanma#Beslenme#Yaşam Tarzı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 09:41

70 yaşına gelip kronik hastalığınızın olmaması için ne yapmak gerekiyor? Yeni bir araştırmaya göre, orta yaşta yedikleriniz 70 yaşına geldiğinizde ne kadar sağlıklı olacağınızı etkiliyor. Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan bilim insanlarının önderlik ettiği bir araştırma ekibi, 40'lı, 50'li ve 60'lı yaşlardaki 100.000'den fazla ABD’liyi otuz yıla kadar takip ederek bu soruya cevap aradı.