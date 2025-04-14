Orta yaştaki beslenme şekliniz 70 yaşında ne kadar sağlıklı olacağınızı belirliyor! İşte yemeniz ve uzak durmanız gerekenler…

Araştırmacılar insanların yeme alışkanlıklarını incelemek için ne kadar zaman harcadılar? Ne öğrendiler?

Bu, araştırmacıların aynı grubu zaman içinde takip ettiği ve kendi bildirdikleri alışkanlıkları ve sağlık sonuçlarını incelediği uzunlamasına bir gözlemsel çalışmadır. Araştırmacılar, çalışma katılımcılarına 70 yaşına gelene kadar otuz yıla kadar beslenme alışkanlıklarını sordular. Katılımcılar, düzenli ve kapsamlı bir şekilde yiyecek tüketimlerini belgelediler ve 130'dan fazla farklı yiyeceği ne sıklıkla yediklerini bildirdiler.

Araştırma ekibi daha sonra tüketim örüntüsünün sekiz çeşit sağlıklı beslenmeye ve sağlıksız ultra işlenmiş gıda tüketimine ne kadar yakın olduğunu ölçerek gıda tüketimini sınıflandırdı.