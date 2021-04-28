Orta kulak iltihabı neden olur? Orta kulak iltihabı belirtileri ve tedavisi
Orta kulak iltihabı, çocuklarda sık görülmekle birlikte yetişkinlerde daha az rastlanan bir kulak rahatsızlığı. Bu durum tek bir kulakta meydana gelebileceği gibi her iki kulakta da aynı anda görülebilir. Peki orta kulak iltihabı neden olur? Orta kulak iltihabı belirtileri ve tedavisi...
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Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Atilla Şengör, orta kulak iltihabıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.
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Orta kulak iltihabı belirtileri
Kulak ağrısı, orta kulak iltihabının belirtilerinden biri. Kulak zarının arkasında bulunan orta kulak boşluğunda iltihap toplanması ile kulak zarı bombeleşir ve kızarır. Kulak zarının gerilimi çok yükselirse, iltihap kulak zarını delerek dışarı akabilir. Akıntıdan sora kulak ağrısı azalabilse de, kulak zarının kontrolsüz delinmiş olması aslında istenmeyen bir koşuldur.
Diğer önemli bir belirti de işitme azlığıdır. Kulak zarı ve kemikçikler iltihap nedeniyle titreşemedikleri için duyma azalır. Büyük çocuklar duyamadıklarını ifade edebilirler, ancak bebek ve küçük çocuklar dertlerini anlatamayabilirler. Ancak huzursuzlanmaları, ellerini kulaklarına götürmeleri ve ağlamaları, bu gibi durumlarda aile için uyarıcı olmalıdır.
Orta kulak iltihabı sırasında ateş, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve öksürük gibi belirtiler sıkça bulunmasına rağmen, bazen kusma, bulantı, denge kaybı ve baş dönmesi gibi ilişkisizmiş gibi görünen belirtiler de olabilir.
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Neden olur?
Genellikle bir üst solunum yolu infeksiyonu sırasında oluşan burun tıkanıklığı ve akıntılar bu kulak hastalığına zemin hazırlar.
Nezle, grip veya sinüzit gibi hastalıklar orta kulağın işleyişini bozabilir. Östaki borusu yoluyla bu bölgeye mikropların gelmesiyle, toplanan iltihapla beraber kulak zarı dışa doğru bombeleşir ve kulakta şiddetli ağrı meydana gelebilir.
Bu durum daha çok bahar ve kış aylarında, okulların açılması ve kalabalıkla temasın arttığı zamanlarda görülür.
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Orta kulak iltihabı nasıl tedavi edilir?
Geniz eti büyüklüğü ve sinüzit hastalığı olanlarda tekrarlayan orta kulak infeksiyonları çok sık görüldüğü için, bunların tedavisi ile takibinin bir uzman tarafından yapılması faydalıdır. Alerjik nezle nedeniyle sık sık burun tıkanıklığı yaşayanların da bu konuda tedavi görmesi, yani aslında solunum yollarının açık tutulması orta kulak iltihabının tedavisinde önem taşır.
Orta kulak iltihabının en sık ilişkili olduğu durum üst solunum yolu infeksiyonları olduğundan, hastalanmaların önlenmesi çok önemlidir. Bunun için bulaşmaları azaltacak önlemlerin aile tarafından çocuğa öğretilmesi ve özellikle yuva ve kreşlerde bu konular için belirlenmiş tedbirlere uyulması gerekir.
Çocuklar için rutin aşı takvimine uyulması, pnömokok aşısı ve grip aşısı yaptırılması infeksiyon sıklığın azaltabilir. Bağışıklığın güçlendirilmesi için D vitamini düzeyleri ve beslenmeye dikkat edilmelidir.