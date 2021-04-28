Orta kulak iltihabı neden olur? Orta kulak iltihabı belirtileri ve tedavisi

Orta kulak iltihabı belirtileri Kulak ağrısı, orta kulak iltihabının belirtilerinden biri. Kulak zarının arkasında bulunan orta kulak boşluğunda iltihap toplanması ile kulak zarı bombeleşir ve kızarır. Kulak zarının gerilimi çok yükselirse, iltihap kulak zarını delerek dışarı akabilir. Akıntıdan sora kulak ağrısı azalabilse de, kulak zarının kontrolsüz delinmiş olması aslında istenmeyen bir koşuldur.



Diğer önemli bir belirti de işitme azlığıdır. Kulak zarı ve kemikçikler iltihap nedeniyle titreşemedikleri için duyma azalır. Büyük çocuklar duyamadıklarını ifade edebilirler, ancak bebek ve küçük çocuklar dertlerini anlatamayabilirler. Ancak huzursuzlanmaları, ellerini kulaklarına götürmeleri ve ağlamaları, bu gibi durumlarda aile için uyarıcı olmalıdır.



Orta kulak iltihabı sırasında ateş, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve öksürük gibi belirtiler sıkça bulunmasına rağmen, bazen kusma, bulantı, denge kaybı ve baş dönmesi gibi ilişkisizmiş gibi görünen belirtiler de olabilir.