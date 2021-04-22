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Nasıl Yapılır?
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 22 Nisan 2021 - 13:43 | 

Origami nasıl yapılır? Evde kolay origami yapımı

Ailecek zamanımızın çoğunu evde geçirdiğimiz bu günlerde yeni etkinlikler ebeveynler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün sizlere, yeni bir hobi edinmek istiyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ettiğimiz origami sanatından bahsedeceğiz. Origami nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, işte evde kolay origami yapımı

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Origamiyi kısaca tanımlamamız gerekirse kağıt katlama sanatı olarak tanımlanabilir. Japonca’da oru (katlama) ve kami (kağıt) anlamına gelmektedir. Bu kelimelerin birleşiminden ortaya çıkan bu teknik; yalnızca kağıt kullanarak, makas ve yapıştırıcıya başvurmadan yapılan bir kağıt katlama sanatıdır. Özellikle çocuklarda yaratıcı düşünceyi ve el becerisini geliştirmek için birebirdir.

2Origami nasıl yapılır

Origami nasıl yapılır?

İşte origamiye yeni başlayanların kolaylıkla yapabileceği en temel figürler. Dilediğiniz renkteki origami kağıtlarını seçip, istediğiniz gibi boyayabilir, el becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

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