Origami nasıl yapılır? Evde kolay origami yapımı

Origamiyi kısaca tanımlamamız gerekirse kağıt katlama sanatı olarak tanımlanabilir. Japonca’da oru (katlama) ve kami (kağıt) anlamına gelmektedir. Bu kelimelerin birleşiminden ortaya çıkan bu teknik; yalnızca kağıt kullanarak, makas ve yapıştırıcıya başvurmadan yapılan bir kağıt katlama sanatıdır. Özellikle çocuklarda yaratıcı düşünceyi ve el becerisini geliştirmek için birebirdir.