Önlem almak mümkün… Bu besinler Alzheimer’dan koruyor

Bakliyatlar beyin aktivitesinin sağlıklı olmasına yardımcı olur Bu gıdalar asetilkolinin (beyin fonksiyonu için kritik bir nöro transmitter) hammaddesi olan kolin molekülünü içerirler. Ayrıca genel vücut fonksiyonu ve nöron ateşlenmesine yardımcı olabilecek folat, demir, magnezyum ve potasyum içerir.