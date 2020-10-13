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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: iStock, Pixabay, PxHere
Haber Giriş: 13 Ekim 2020 - 17:10 | 

Önlem almak mümkün… Bu besinler Alzheimer’dan koruyor

Günümüzde erken yaş döneminde de görülmeye başlayan ve kesin bir tedavisi olmayan Alzheimer’dan korunmak için hayatınıza dahil etmeniz gereken besinleri Nöroloji Uzmanı Dr. Pelin Duman açıkladı.

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Günümüzde erken yaş döneminde de görülmeye başlayan ve kesin bir tedavisi olmayan Alzheimer’dan korunmak için hayatınıza dahil etmeniz gereken besinleri Nöroloji Uzmanı Dr. Pelin Duman açıkladı.

2Baharatlara sofranızda yer açın
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Baharatlara sofranızda yer açın

Özellikle tarçın, zerdeçal, kimyon, köri gibi baharatlar obezite, kalp rahatsızlığı, diyabet ve hipertansiyon gibi beyninizin yaşlanmasına neden olan hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olur.

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Ayrıca yapılan çalışmalar, baharatların, beyinde oluşan plakları parçalamaya ve bellek zayıflığına neden olan iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.

4Kabak çekirdeği tüketin
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Kabak çekirdeği tüketin

Çinko, kolin gibi yağ asitleri ve E vitamini açısından zengin olduğundan Alzheimer risk faktörlerini azaltmada yardımcı olabilir.

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Ayrıca, badem, kaju, ceviz, fındık, fıstık gibi kuruyemişler Omega-3, Omega-6, E vitamini, folat, vitamin B6 ve magnezyum içerir. Omega 3 içeren besinleri düzenli olarak tüketen kişilerde demans görülme riskinin % 26 daha düşük olduğu yapılan araştırmalarla görülmüştür.

6Her gün kahve için
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Her gün kahve için

Alzheimer hastalığının nedenlerinden biri de beyinde anormal amiloid beta (Aß) protein plaklarının birikmesidir. Yapılan araştırmalar kahvenin beta amiloid protein düzeyini %50 oranında azaltabileceği sonucuna varılmıştır.

7Sebze ağırlıklı beslenin
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Sebze ağırlıklı beslenin

Lahana, brokoli, kuşkonmaz, karnabahar, Brüksel lahanası gibi folat içeren yeşil sebzeler, homo-sistein içerirler. Homosistein bilişsel bozuklukla bağlantılı bir aminoasittir.

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Pişirilmeden tüketilebilen kabak, kuşkonmaz, domates, havuç, pancar gibi sebzeler besin değerlerini koruyarak beyin aktivitesi için önemli olan A vitamini, folik asit ve demirin alınmasına yardımcı olurlar.

9Antioksidan meyveler her zaman hayatınızda olmalı
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Antioksidan meyveler her zaman hayatınızda olmalı

Böğürtlen, yaban mersini ve kiraz gibi kırmızı renkli meyveler C ve E vitaminlerini içermelerinin yanı sıra anti-inflamutuar ve antioksidan olma özelliklerine de sahiptirler. Ayrıca beyni serbest radikallerden koruyan antosiyanini içerir.

10Bakliyatlar beyin aktivitesinin sağlıklı olmasına yardımcı olur
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Bakliyatlar beyin aktivitesinin sağlıklı olmasına yardımcı olur

Bu gıdalar asetilkolinin (beyin fonksiyonu için kritik bir nöro transmitter) hammaddesi olan kolin molekülünü içerirler. Ayrıca genel vücut fonksiyonu ve nöron ateşlenmesine yardımcı olabilecek folat, demir, magnezyum ve potasyum içerir.

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