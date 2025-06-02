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Onkologdan kanser riskinizi azaltmak için 11 bilimsel tavsiye

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#Sağlık#Kanser#Kanserden Korunmanın Yolları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 12:35

Kanser vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının önlenebilir olduğu düşünülüyor. Sağlıklı kalmak için bazı yaşam tarzı değişiklikleri ile kanserden korunmak mümkün. Miami Üniversitesi Sylvester Kapsamlı Kanser Merkezi'nde hematoloji bölüm başkanı Onkolog Mikkael A. Sekeres, Washington Post’ta kaleme aldığı yazısında kanser riskinizi azaltmak için 11 bilimsel yolu anlattı.