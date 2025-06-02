Onkologdan kanser riskinizi azaltmak için 11 bilimsel tavsiye

Brokoli ya da karnabahar sevmiyorsanız bir kez daha düşünün. Yediğiniz hemen her sebze daha sağlıklı olmanıza yardımcı olacaktır ve birçoğu iyi birer lif kaynağıdır.

Diyet lifi alımınızı artırmak, kolon kanseri riskinizi azaltmanın harika bir yoludur. Bu nedenle diyetinize arpa, esmer pirinç, darı, kinoa gibi tam tahılları ve fasulyeyi de dahil etmenizi öneririm.