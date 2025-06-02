Onkologdan kanser riskinizi azaltmak için 11 bilimsel tavsiye

Sağlıklı kilonuzu koruyun
Obezitenin 13 farklı kanser türüyle bağlantılı olduğu biliniyor. Bilim insanları bu ilişkiyi araştırırken, obeziteye bağlı kronik inflamasyon, insülin direnci ve prediyabet gibi faktörlerin etkili olabileceğini düşünüyor.
Amerika’da 1,6 milyondan fazla Tip 2 diyabetli hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, GLP-1 agonist ilaçlarını kullananların, insülin kullananlara kıyasla 15 yıl içinde 13 kanserden 10’una yakalanma riskinin daha düşük olduğu görüldü.
Bu hastalar ayrıca kilo kaybı yaşadı. Diğer araştırmalar da kilo kaybının, özellikle bariatrik cerrahi gibi yöntemlerle sağlandığında, kanser riskini azaltabileceğini gösteriyor.