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Omuz ağrısı nedeniyle başladığı diyette ortaya çıkan bu sonuçları kendisi bile beklemiyordu! Sadece meyveyle beslendi 1 ayda bakın neler oldu...

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#Sağlık#Beslenme#Meyve Diyeti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 08:38

Sadece meyve yersek ne olur? ABD'de bir sosyal medya kullanıcısı 30 gün boyunca meyveden başka bir şey tüketmedi ve çok ilginç sonuçlarla karşılaştı. İşte genç kadının anlattıkları ve uzmanların yorumları...