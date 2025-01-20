Omuz ağrısı nedeniyle başladığı diyette ortaya çıkan bu sonuçları kendisi bile beklemiyordu! Sadece meyveyle beslendi 1 ayda bakın neler oldu...

"Bunun sonucunda sağlığımız pek çok şekilde etkilenebilir. Sadece meyve yemek, proteinler, sağlıklı yağlar ve diğer besin gruplarında bulunan vitamin ve minerallerin yetersizliğine yol açabilir" diye konuşan Dr. Brigman, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ek olarak meyvelerin çoğunun kalorisi düşüktür. Bu da günlük kalori alımının altında kalmaya ve halsizliğe yol açabilir. Çünkü günlük ihtiyacı karşılayacak miktarda meyve yemek kolay olmayabilir. Bu nedenle bu şekilde beslenme, malnütrisyona yol açabilir."