Omuz ağrısı nedeniyle başladığı diyette ortaya çıkan bu sonuçları kendisi bile beklemiyordu! Sadece meyveyle beslendi 1 ayda bakın neler oldu...

Bir deneme yapmaya karar veren Martin, diyetine çok kısıtlayıcı bir yaklaşımla başladı ve ilk hafta boyunca sadece karpuz yedi. Ardından 6 gün boyunca üzüm tüketen Martin, sonraki günlerde diğer meyve çeşitlerini de beslenmesine dahil etti.

Martin, böylesine sınırlı bir diyet uygulamasına karşın, doğal şekerlerin yavaş salınımı dolayısıyla normalden daha fazla enerjisi olduğunu ve daha net düşünebilir hale geldiğini söyledi.