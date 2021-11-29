Omicron varyantı nedir, hangi ülkelerde var? İşte Omicron varyantı belirtileri

Omicron varyantı nedir?

DSÖ varyantları tanımlamak için 'Alfa', 'Beta' ve 'Delta' gibi Yunan harflerini kullanıyor be bunun 'bilimsel olmayan izleyiciler tarafından tartışılmasının daha kolay ve daha pratik olacağını' belirtiyor.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron (B.1.1.529) varyantının ilk olarak Güney Afrika’da tespit edildiğini ifade etti. Varyantın ismi başta ‘Nu’ olarak biliniyordu. DSÖ, Omicron varyantının Delta ve diğer varyantlara göre daha hızlı yayılıp yayılmadığının henüz belli olmadığı bilgisi paylaştı. Bunun yanında Omicron varyantına karşı aşıların ne denli etkili olup olmadığının belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.