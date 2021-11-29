Fotoğraf: iStock
Omicron varyantı nedir, hangi ülkelerde var? İşte Omicron varyantı belirtileri
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, "Omicron" olarak açıklandı. Bu mutasyonun diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunu belirtilen DSÖ, açıklamasında 'Bu mutasyon, bazıları endişe verici olan çok sayıda mutasyona sahiptir. Ön bulgular yeni mutasyonun daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde' ifadelerine yer verdi. Peki Omicron varyantı nedir, hangi ülkelerde var? İşte Omicron varyantı belirtileri...
Aşı ve ilaç gelişmelerine rağmen yeni varyantların ortaya çıktığı Koronavirüs'te en yeni varyant haberi Güney Afrika'dan geldi. Omicron ismi verilen varyantın ortaya çıktığını ifade eden bilim insanları, durumun incelenmeye devam edildiğini ifade etti. Peki Omicron varyantı nedir, tehlikeli mi? İşte Omicron varyantı belirtileri ve varyantın görüldüğü ülkeler...
Omicron varyantı nedir?
DSÖ varyantları tanımlamak için 'Alfa', 'Beta' ve 'Delta' gibi Yunan harflerini kullanıyor be bunun 'bilimsel olmayan izleyiciler tarafından tartışılmasının daha kolay ve daha pratik olacağını' belirtiyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron (B.1.1.529) varyantının ilk olarak Güney Afrika’da tespit edildiğini ifade etti. Varyantın ismi başta ‘Nu’ olarak biliniyordu. DSÖ, Omicron varyantının Delta ve diğer varyantlara göre daha hızlı yayılıp yayılmadığının henüz belli olmadığı bilgisi paylaştı. Bunun yanında Omicron varyantına karşı aşıların ne denli etkili olup olmadığının belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron (B.1.1.529) varyantının ilk olarak Güney Afrika’da tespit edildiğini ifade etti. Varyantın ismi başta ‘Nu’ olarak biliniyordu. DSÖ, Omicron varyantının Delta ve diğer varyantlara göre daha hızlı yayılıp yayılmadığının henüz belli olmadığı bilgisi paylaştı. Bunun yanında Omicron varyantına karşı aşıların ne denli etkili olup olmadığının belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Omicron varyantı belirtileri nelerdir?
Güney Afrika'da ortaya çıkan varyant ile ilgili açıklamalarda bulunan Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, İngiliz The Telegraph'a konuştu.
Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti.
Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti.
Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor.
Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürük olabiliyor.
Uzmanlar, yeni varyantın aşıların etkinliğini sınırlasa bile, aşıların sağladığı korumayı tamamen ortadan kaldırmasının olası olmadığını belirtiyor.
Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürük olabiliyor.
Uzmanlar, yeni varyantın aşıların etkinliğini sınırlasa bile, aşıların sağladığı korumayı tamamen ortadan kaldırmasının olası olmadığını belirtiyor.
Omicron varyantı bulaşıcı ve tehlikeli mi?
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: Virüsler mutasyon geçirir. Yani yapılarında ufak tefek değişiklik olur. Bunu da bizim bağışıklık sistemimizden, aşıdan kaçmak için yapıyor. Genelde tek bir değişiklik olurken, bu defa çok sayıda mutasyon aynı anda oldu. Bu virüs tehlikeli mi bilemiyoruz. Henüz gözlemleniyor. Her mutasyon tehlikeli değildir, bazıları hayırlıdır. Ancak Omicron çok daha hızlı yayılıyor. Tehlikeli olup olmadığını zaman içinde anlayacağız.
Omicron varyantı hangi ülkelerde var?
Koronavirüsün yeni ortaya çıkan Omicron Kuzey Amerika'ya sıçradı. Kanada’da iki Omicron vakasının tespit edildiği açıklandı.
Hollanda Halk Sağlığı Kurumu (RIVM), Cuma sabahı Güney Afrika'dan Amsterdam'a gelen 600 kişiden 13'ünde, koronavirüsün en bulaşıcı varyantı olduğu belirtilen Omicron saptandığını açıkladı.
Bu, şu ana kadar AB ülkelerinde saptanan en yüksek Omicron varyantı vakası.
Pazartesi gününden bu yana Güney Afrika'dan Hollanda'ya 5 bin kişinin geldiğini belirten sağlık otoriteleri, Omicron varyantı vakalarının daha da artmasını bekliyor.
Güney Afrika'nın Cape Town ve Johannesburg kentlerinden Amsterdam Schipol Havalimanı'na inen iki uçaktaki toplam 600 yolcudan 61'inin testleri pozitif çıkmıştı.
Yapılan inceleme sonucunda bu hastalardan 13'ünün, endişe verici Omicron varyantı ile enfekte olduğu belirlendi.
Hollanda Halk Sağlığı Kurumu (RIVM), Cuma sabahı Güney Afrika'dan Amsterdam'a gelen 600 kişiden 13'ünde, koronavirüsün en bulaşıcı varyantı olduğu belirtilen Omicron saptandığını açıkladı.
Bu, şu ana kadar AB ülkelerinde saptanan en yüksek Omicron varyantı vakası.
Pazartesi gününden bu yana Güney Afrika'dan Hollanda'ya 5 bin kişinin geldiğini belirten sağlık otoriteleri, Omicron varyantı vakalarının daha da artmasını bekliyor.
Güney Afrika'nın Cape Town ve Johannesburg kentlerinden Amsterdam Schipol Havalimanı'na inen iki uçaktaki toplam 600 yolcudan 61'inin testleri pozitif çıkmıştı.
Yapılan inceleme sonucunda bu hastalardan 13'ünün, endişe verici Omicron varyantı ile enfekte olduğu belirlendi.