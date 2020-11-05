Omega-3 vücut için neden önemli? Hangi besinler omega-3 yönünden zengin?

Omega-3, EPA ve DHA iltihabi süreçlerde rol oynar ve hücrelerin zar kısımlarının yapı taşları görevi görür. Özellikle beynimizin yaklaşık yüz milyar sinir hücrelerinin yapısında bulunur. Zaten böyle bakıldığında rol oynamayan kısım yok denecek kadar azdır. Özellikle de otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi santral sinir sisteminde yapısal destek gerektiren bir içerik olan EPA ve DHA omega-3 ile sorunların tedavisinde etkili rol oynar.