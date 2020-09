Okullar açılmadan çocukların bağışıklık sistemini güçlendirin

Çok fazla pişirilmemeli Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü, “Taze sebzelerin de pişirilmiş sebzelerin de, bağışıklık sistemini güçlendirmek için etkisi oldukça fazladır. C vitamini ve antioksidan içeriği bakımından oldukça zengindir. Ancak sebzeler pişirildiği zaman B ve C vitamini kaybını engellemek için çok fazla pişirilmemeliler. Vitamin, mineral ve antioksidanlardan en iyi şekilde yaralanmak için çiğ sebze tüketimi de gerekmektedir. A ve C vitamini açısından kırmızı lahana, soğan, havuç, turp gibi sebzeler salatalara eklenebilir.”