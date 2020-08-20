Okul zamanı yaklaşıyor! İhtiyaç listeniz hazır mı?
Yeni eğitim dönemi yaklaşıyor. Bu yüzden okul için gerekli araç gereç listesi hazırlamanız işinizi kolaylaştıracaktır. Biz de size yardımcı olacak önerileri listeledik. Bir göz atmaya ne dersiniz?
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İşte işinizi kolaylaştıracak öneriler...
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Adidas Sırt Çantası
Çok yönlü bir kullanıma sahip olan Adidas sırt çantası 16 cm x 28 cm x 46 cm boyutlarında. Yastıklamalı ve ayarlamalı omuz askılarına sahip olan ürünün su şişesi ve küçük eşyalar için de farklı cepleri bulunuyor. İç kısmında dizüstü bilgisayar bölmesinin de yer aldığı çanta yastıklamalı askıları ine rahat bir kullanım sunuyor.
Parlak ve canlı renklere sahip olan Fatih Kuru boya, 12 adet tam boy kuru boyadan oluşuyor. Uç kırılmasına karşı direnci artıran özel bir yapıştırma sistemine sahip olan ürün kolayca açılabiliyor. Ayrıca ürünle birlikte bir de kalemtıraş yer alıyor.
Ahşap, karton, cam, metal, polyester, seramik, tuval ve daha bir çok yüzeye uygulanabilen Artdeco Akrilik Boya, darbelere karşı dayanıklı. Su bazlı ve akrilik reçine esaslı olan ürünün çeşitli renkleri bulunuyor ve renkler birbiriyle karıştırabilir.
24 canlı renkten oluşan Faber-Castell Pastel Boya ile çocuklarınız birbirinden güzel resimler yapabilir. Yumuşak yapısı ve kolay kullanımı ile çocuğunuz hayal gücünü dile gibi yansıtabilir ve oldukça keyifli bir zaman geçirebilir.