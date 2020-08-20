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Hürriyet
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Eğitim
Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 11:59 | 

Okul zamanı yaklaşıyor! İhtiyaç listeniz hazır mı?

Yeni eğitim dönemi yaklaşıyor. Bu yüzden okul için gerekli araç gereç listesi hazırlamanız işinizi kolaylaştıracaktır. Biz de size yardımcı olacak önerileri listeledik. Bir göz atmaya ne dersiniz?

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İşte işinizi kolaylaştıracak öneriler...

2Adidas Sırt Çantası
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Adidas Sırt Çantası

Çok yönlü bir kullanıma sahip olan Adidas sırt çantası 16 cm x 28 cm x 46 cm boyutlarında. Yastıklamalı ve ayarlamalı omuz askılarına sahip olan ürünün su şişesi ve küçük eşyalar için de farklı cepleri bulunuyor. İç kısmında dizüstü bilgisayar bölmesinin de yer aldığı çanta yastıklamalı askıları ine rahat bir kullanım sunuyor.

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3Fatih Kuru Boya Tüplü 12 Renk Tam Boy
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Fatih Kuru Boya Tüplü 12 Renk Tam Boy

Parlak ve canlı renklere sahip olan Fatih Kuru boya, 12 adet tam boy kuru boyadan oluşuyor. Uç kırılmasına karşı direnci artıran özel bir yapıştırma sistemine sahip olan ürün kolayca açılabiliyor. Ayrıca ürünle birlikte bir de kalemtıraş yer alıyor.

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4Replay Kalem Çantası
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Replay Kalem Çantası

Okul için en önemli gereçlerden biri de kalem çantası. Replay Kalem Çantası, çocukların gündelik kullanım için oldukça uygun. Ayrıca, çeşitli karakter pozlarıyla da süslenmiş.

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5Play-Doh Işıltılı Oyun Hamuru
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Play-Doh Işıltılı Oyun Hamuru

Çocukların hayal gücünün gelişimine yardımcı olan Play-Doh ışıltılı oyun hamuru, renkli ve parıltılı yapısıyla dikkat çekiyor. Üstelik 6 renk parıltılı hamurla beraber 2 kalıp da yer alıyor.

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6Artdeco Akrilik Boya
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Artdeco Akrilik Boya

Ahşap, karton, cam, metal, polyester, seramik, tuval ve daha bir çok yüzeye uygulanabilen Artdeco Akrilik Boya, darbelere karşı dayanıklı. Su bazlı ve akrilik reçine esaslı olan ürünün çeşitli renkleri bulunuyor ve renkler birbiriyle karıştırabilir.

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7Puma Sırt Çantası
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Puma Sırt Çantası

Dayanıklı yapısıyla dikkat çeken Puma Sırt Çantası rahat bir kullanım olanağı da sunuyor. Çeşitli renk seçeneklerinin de bulunduğu ürün okulun yanı sıra günlük kullanım için de uygun.

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8Faber-Castell Pastel Boya, 24 Renk
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Faber-Castell Pastel Boya, 24 Renk

24 canlı renkten oluşan Faber-Castell Pastel Boya ile çocuklarınız birbirinden güzel resimler yapabilir. Yumuşak yapısı ve kolay kullanımı ile çocuğunuz hayal gücünü dile gibi yansıtabilir ve oldukça keyifli bir zaman geçirebilir.

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