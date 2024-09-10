×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriÇocuk HaberleriÇocuk Sağlığı Haberleri

Okul döneminde vitamin takviyesi gerekli mi? Okulda bulaşıcı hastalıklardan korunmak için velilere öneriler  

Güncelleme Tarihi:

#Okulda Hastalıklardan Korunma#Çocuk Vitaminleri#Vitamin Takviyeleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 08:58

Ebeveynlerin hem iç hem de dış sesi yeni eğitim ve öğretim dönemi ile aynı cümleyi tekrarlıyor: “Eyvah okullar açılacak çocuğum çok hastalanacak mı?” “Elbette ilk 2-3 sene aile ortamında steril ve çok korunaklı büyüyen çocuklarımızın, okulda yaşıtları ile bir araya gelince hastalanmaları çok doğal. Ama okulda geçen her sene bağışıklık sistemlerinin gelişeceğini ve daha az hastalanacaklarını unutmayalım” diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dicle Çelik okul dönemi için önerilerde bulundu.