Okul alışverişi telaşı başladı... Neyi nereden almalı?

Sharpie Fine Permanent Markör kalemler ile yaratıcılıklarına yaratıcılık katacak öğrenciler, böylece kendi düşlerini yansıttıkları projelere imza atabilecekler.



Evde ve okulda birçok yüzeye uygulanabilen Sharpie Fine kalemler ile öğrenciler kişisel tasarımlarını yapabilir, yaratıcılıklarına yaratıcılık katabilirler. Karton, fotoğraf kağıdı, ahşap, metal, folyo, taş, plastik ve deri gibi birçok yüzeye uygulayabilecekleri bu kalemlerle hem başarılı ödevlere imza atabilir hem de hayal güçlerini, karakterlerini yaptıkları işe yansıtabilirler. Ödevlerini yaparken aynı zamanda eğlenen öğrenciler için ödev korkusu da tarih olabiliyor.