Okul alışverişi telaşı başladı... Neyi nereden almalı?

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Okula dönüş yapacak öğrenciler için heyecan başladı. Aileler de okul alışverişi telaşına girdi. Çok sayıda marka, okul ürünlerini piyasaya sürdü. Alışverişe çıkmadan önce bu listeye göz atmanızda fayda var.
Penti Young okula hazır! Rengarenk, sloganlı soket çoraplar, desenli mus çoraplar, her okul kıyafetine uygun basic tasarımlar okula dönüş heyecanına ortak oluyor.
Penti’nin 3-15 yaş arası çocuklar ve gençlere özel koleksiyonu Penti Young, okulda tarzını konuşturmak isteyenleri bekliyor. Uzun süre dayanıklı, yumuşacık dokulu çoraplar uygun fiyatlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Outdoor tutkunlarının markası Columbia, okula dönüş döneminde çocukların hava şartlarından etkilenmemesini sağlıyor.
Okula dönüş döneminde, üstün teknolojili Columbia ürünleri çocuklarınızın ihtiyaçlarına eğlenceli, renkli ve fonksiyonel çözümler sunuyor. Değişken havalara ve sonbaharın serin, yağmurlu günlerine konforlu çözümleriyle Columbia, çocuklarınızın hava şartlarından etkilenmemesi için yanında.
MOPAK ve Masaüstü Kırtasiye; farklı ihtiyaçlara ve zevklere yönelik kaliteli defterler, rengarenk kalemler, sağlığa zararlı maddeler içermeyen boyalarıyla okul alışverişine keyif katıyor. MOPAK’ın zengin koleksiyonunda dünyadaki trendleri de yansıtan eğlenceli, modern, sade ve çarpıcı kapaklara sahip defter çeşitleri yer alıyor.
72, 96, 120, 144 sayfalık çizgili, kareli ve düz MOPAK spiralli defterleri Neon ve Özgürlük serileriyle son derece çarpıcı bir görüntüye sahip.
Okul sezonu için tüm çocuklara konforlu ve cazip alternatifler sunan FLO’nun, sezon trendlerini yansıtan birbirinden şık, spor ve casual modellerini görmeden okul alışverişinizi yapmayın!
Klasik modellerin vazgeçilmezi olan makosen ayakkabılar, rugan yapısıyla okul formalarına uyum sağlarken, metalik etkilerin görüldüğü kalın tabanlı sneaker’lar, kızları okulun yıldızı yapacak nitelikte… Erkek çocuklar ise FLO’nun cırt cırtlı sneaker’larıyla okula ilk rahat adımlarını atacak. Taba, siyah, lacivert ve gri renklerinin ağırlıkta olduğu koleksiyonda, casual tarzda tabanları renkli ayakkabılar ve snekaer’lar ile küçük beyler tarzını ortaya koyacak.
FLO’nun lisanslı ürün koleksiyonunda yer alan çanta ve beslenme çantası gibi ürünler, eğlenceli karakter temalarıyla FLO mağazalarında… Spider Man,Cars, Frozen gibi fantastik dünyanın en popüler kahramanları çocukların okul günlerine eğlence katıyor. Çok bölmeli kullanışlı çantalara bütün defter ve kitaplar sığarken, çocuklar konforlu bir okul sezonu geçiriyor. Farklı modellerin yer aldığı koleksiyonda sırt çantasının yanı sıra çekçekli çanta modelleri de mevcut.
D&R, oldukça kalabalık olan okul ihtiyaçları listesindeki ürünleri pek çok farklı seçenekle sunuyor. Onlarca alternatif arasından size en yakın hissettiğiniz ürünleri seçerek yeni eğitim-öğretim yılını pozitif bir şekilde karşılayabilirsiniz.
Minik öğrencilerin vazgeçilmez dostu okul çantaları, elbette listenin başını çekiyor. Lol markalı Frozen, Spiderman, Rafadan Tayfa, Elif’in Düşleri çantalarıyla çocuklarınızı sevindirebilir, yeni döneme enerjik bir başlangıç yapmalarını sağlayabilirsiniz. D&R’da çocuk çantası, beslenme kutusu ve çocuk matarası ürünlerinde yüzde 30 indirim fırsatı da sunuluyor!
Çocuklar arasında popüler olan telefon uygulaması Toca Life'ın eğlenceli ve ilginç karakterleriyle oluşturulan H&M’in yeni çocuk kıyafeti kapsül koleksiyonu, ödüllü uygulama stüdyosu Toca Boca ile iş birliği yapıyor. Okula dönüş hazırlığı yapan tüm çocuklara özel hazırlanan bu yaratıcı ve yenilikçi koleksiyon, çift taraflı payetler, folyo baskılar ve 3D uygulamalar gibi etkileşimli baskılar ve dokulardan oluşan kıyafet, ayakkabı ve aksesuar ürünlerinden oluşuyor.
Sevilen kırtasiye ve ofis ürünleri markası rOtring, 9 Eylül'de başlayacak yeni eğitim - öğretim dönemini yepyeni ürünleriyle karşılayacak. Kalitesi, ergonomik yapısı ile rOtring ürünleri, fiyatlarıyla da aileleri mutlu edecek.
Boyner mağazalarında okula dönüş heyecanı yaşanıyor. Boyner, zengin koleksiyonu ve ayrıcalıklı fırsatlarıyla her yaştan öğrencinin okul ihtiyaçları için akıllı alışveriş olanakları sunuyor. Okul çantaları, ayakkabıları ve okula dair aranan pek çok ürün Boyner’de bir arada her yaştan öğrenciyi bekliyor.
Boyner, farklı konseptlerdeki çanta, ayakkabı, kalem kutusu, matara, beslenme çantalarına ve giyim koleksiyonlarına yer veriyor.
Sharpie Fine Permanent Markör kalemler ile yaratıcılıklarına yaratıcılık katacak öğrenciler, böylece kendi düşlerini yansıttıkları projelere imza atabilecekler.
Evde ve okulda birçok yüzeye uygulanabilen Sharpie Fine kalemler ile öğrenciler kişisel tasarımlarını yapabilir, yaratıcılıklarına yaratıcılık katabilirler. Karton, fotoğraf kağıdı, ahşap, metal, folyo, taş, plastik ve deri gibi birçok yüzeye uygulayabilecekleri bu kalemlerle hem başarılı ödevlere imza atabilir hem de hayal güçlerini, karakterlerini yaptıkları işe yansıtabilirler. Ödevlerini yaparken aynı zamanda eğlenen öğrenciler için ödev korkusu da tarih olabiliyor.
Farklı modelleri ile okula dönüşü keyifli hale getiren XD Design sırt çantaları, avantajları sayesinde anne ve babaların vazgeçilmez tercihlerinden oluyor. Oluşabilecek omurga rahatsızlarına karşı yüzde 20 ağırlık hafifletme özelliği sunan XD Design, çocukları büyük bir yükten kurtarıyor. Ayrıca hırsızlığa karşı oluşturulmuş özel tasarımıyla fonksiyonel çözümler üreten marka, suya dayanıklı kumaş özelliğiyle de ön plana çıkıyor. Siyah, mavi, sarı, pembe ve gri renk seçenekleri ile her zevk ve stile uyum sağlayan XD Design sırt çantaları, tarzını yansıtmak isteyenlere yardımcı oluyor.