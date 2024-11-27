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“Öksürüktür, geçer” demeyin! Ülkemizde her yıl 40 bin kişi akciğer kanserine yakalanıyor!

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#Sigara#Akciğer Kanseri#Sigaranın Zararları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 11:44

Hem erkekler hem de kadınlar arasında en yüksek ölüm oranlarına sahip olan akciğer kanseri dünya çapında kansere bağlı ölümlerin başlıca nedenini oluşturuyor. Akciğer kanserinin yüzde 85’inden sigaranın sorumlu olduğu bilinse de ne yazık ki sigara içme eğilimi azalmıyor ve ülkemizde her yıl yaklaşık 40 bin kişiye akciğer kanseri tanısı konuluyor.