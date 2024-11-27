“Öksürüktür, geçer” demeyin! Ülkemizde her yıl 40 bin kişi akciğer kanserine yakalanıyor!

Erken belirtiler hafif olduğunda hasta tarafından olağan bir solunum sorunu olarak değerlendirilip doktora başvurmakta gecikiliyor ve bu durum da tanının gecikmesine neden olabiliyor. İçmese bile dumana maruz kalanları da etkiliyor Sigara, puro ve pipo olmak üzere tütünün tüm formları akciğer kanseri için birincil risk faktörünü oluşturuyor.