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Öksürüğünüzün sebebi bunlar olabilir... Grip dışında öksürüğe yol açan 13 neden

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#Öksürük#Öksürük Nedenleri#Öksürük Nasıl Geçer
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 08:43

Öksürük, grip hastalığının en yaygın belirtilerinden biri ve genellikle ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve halsizlik ile birlikte görülüyor. Ancak öksürüğe grip dışında; soğuk algınlığı, alerjiler, sindirim problemleri veya başka birçok sağlık sorunu da neden olabiliyor.