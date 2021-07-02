Ödem attıran yiyecekler nelerdir? Ödem oluşumunu engellemenin yolları
Ödem, vücutta şişklinliği ve tartıda da artışa neden olabilir. Ancak beslenme düzeninde de yapılabilecek bazı değişiklikler ile bu sorunun önüne geçilebilir. Peki Ödem attıran yiyecekler nelerdir? İşte ödemden kurtulmanın yolları...
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Ödem, deri ve diğer dokularda, hücreler arası boşlukta, olması gerekenden daha fazla sıvı bulunması durumudur. Sıcak havalar, uykusuzluk, mevsim değişiklikleri gibi durumlar ödeme neden olabilir.
Tek başına bir hastalık olarak kabul edilmeyen ödem bazen de bir takım sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Her yaşta insanı etkileyebilmektedir fakat özellikle de kadınlarda daha sık yaşanmaktadır. El, ayak, gözler ya da karın bölgesi gibi vücudun farklı bölgelerinde oluşabilen ödem, vücudun sıvı toplayarak şişmesi şeklinde gelişmektedir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.
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Vücut ödemi genellikle, aşırı tuz tüketimi sonucu ve hareketsiz kalınmasından kaynaklanabilmektedir. Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam stili, ödemin başlıca nedenleri arasında gelmektedir. Bundan dolayı da sadece beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi ile dahi, ödem oluşumunu önlemek ve ödemden kurtulmak mümkündür. Diğer yandan bazı ilaçların yan etkileri de ödem oluşumuna neden olabilmektedir. Böyle bir durumda ise kesinlikle doktora danışmadan hareket edilmemelidir. Çünkü bazı bitkisel otlar ya da besinler ilaçlar ile etkileşime girebilmekte ve tehlike oluşturabilmektedir.
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Ödem attıran yiyecekler nelerdir?
Su: Vücut için hayati öneme sahip olan su vücuttaki ödemin atılması açısından da son derece önemlidir kilo başına içilecek 30 ml su, ödemin oluşmasına engel olup vücut suyunu dengelemeye yardımcı olacaktır.
Yoğurt: Zengin probiyotik içeriği ile yoğurt hem vücudun dezenfekte olmasına yardımcı olmakta hem de ödemlerin giderilmesinde destek sağlamaktadır. Özellikle de az yağlı yoğurt, ödem oluşumunun atılması açısından daha etkilidir.
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Maydanoz: Özellikle de sabahları kahvaltıda tüketilen maydanoz idrar söktürücü özelliklere ve böbrek fonksiyonları geliştirici özelliği sahiptir böbreklerin temizlenmesini sağlayan maydanoz çok iyi bir C vitamini deposudur.
Salatalık: Zaten tüm vücut sağlığı için faydalı bir sebze olan salatalık, zengin su içeriği sayesinde vücudun ihtiyacı olan suyu sağlamada destek olup ödem oluşumunu engellemektedir.
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Ananas: Doğal bir detoks meyvesi olan ananas, içerdiği zengin organik bileşenler sayesinde ödem oluşumunun önlenmesine ve ödemin giderilmesine yardımcı olmaktadır.
Yeşil çay: Zengin antioksidan özelliği sayesinde ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur günde içilecek üç fincan yeşil çay kontrollü tüketim için önerilebilmektedir.
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Ödem oluşumunu engellemek için...
Ödem oluşumundan korunmak ve ödem oluşumunu önlemek için ise kızartma şeklindeki yiyeceklerden kafeinli, gazlı ve alkollü içeceklerden, hazır sos ve baharatlardan tuz ve sodyum içeren gıdalardan uzak durmak en iyi sağlıklı beslenme sistemi olacaktır.