Odanız sessiz, karanlık ve serin olsun! Ramazan’da uyku sorunlarına karşı 8 önemli öneri

Gündüz 20 dakika şekerleme yapın
Gündüz aşırı uyuklama, Ramazan’da çoğu kişinin yaşadığı ortak bir sorun. Bunun sonucunda okulda, işyerinde veya sosyal ortamda önemli sıkıntılar yaşanabiliyor.
Nasıl önlem almalı? Gündüz aşırı uyuklama sorunu yaşıyorsanız, kısa süreli şekerleme yapmanızda fayda var. Gündüzleri 20 dakikalık kısa uyku molaları enerji seviyenizi artırarak gündüz uyuklamalarını azaltabiliyor. Yapılan bir çalışmada, 20 dakikalık şekerlemenin gündüz yaşanan yorgunluğu azaltırken, gece uyku düzenini bozmadığı ortaya konmuş. Ancak bu şekerlemeleri öğleden önce yapmaya özen göstermeniz gerekiyor. Aksi takdirde gece uykunuzun olumsuz yönde etkilenebilir.