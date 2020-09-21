Odaklanma sorunu yaşayanlar için uzmanından 7 öneri

Önceliklerinizi belirleyin Yapmak istediğimiz çok şey var, zaman ise sınırlı. Zihnimizde aynı anda pek çok şey koştururken, sorumluluklar ve zorunluluklarımız ile tek bir konuya odaklanmak kolay olmuyor. İlk adım olarak yapmak istediklerinizi bir liste haline getirin. Daha sonra bu listede 5 maddeyi seçin ve aralarında sıralama yapın. Bu şekilde kendinize bir yol haritası çıkartmış olacaksınız. Bir madde bitmeden diğerine de geçmemek için bu plana sadık kalmalısınız.