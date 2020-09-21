MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Ebeveyn Haberleri Sağlık Haberleri Odaklanma sorunu yaşayanlar için uzmanından 7 öneri
GeriSağlık Odaklanma sorunu yaşayanlar için uzmanından 7 öneri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Sağlık
Fotoğraflar: iStock, Ingimage
Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 13:35 | 

Odaklanma sorunu yaşayanlar için uzmanından 7 öneri

Duyularımız dış dünyaya açıktır. Görme, duyma, tat alma, dokunma ve koklama aracılığı ile çevremizle iletişim kuruyoruz ve bu iletişimi belli koşullar dahilinde devam ettiriyoruz. Duyularımız aracılığı ile beğendiğimiz, istediğimiz ya da sevdiğimiz bir konu için de odaklanmak istiyoruz, ancak toplum olarak işte bu konuda büyük sorun yaşıyoruz: Odaklanamıyoruz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Eğitmen, koç ve yazar Yasemin Sungur, eğitimlerden gelen geri bildirimlerde odaklanma konusunda toplumun genelinde bir sorun yaşandığını gözlemlediğini ve bu konunun koronavirüs nedeniyle evlerde kaldığımız süreçte daha da ilerlediğini belirtiyor. 7’den 77’ye tüm bireylerde yaşanan bu sorunun ileride çok daha fazla soruna neden olabileceğini ve tüm alanlarda verimin azalacağını vurgulayan Sungur, dikkatimizi toplama konusunda pratik olarak uygulanabilecek 7 öneriyi paylaştı.

2Önceliklerinizi belirleyin
Abone Olgoogle-news

Önceliklerinizi belirleyin

Yapmak istediğimiz çok şey var, zaman ise sınırlı. Zihnimizde aynı anda pek çok şey koştururken, sorumluluklar ve zorunluluklarımız ile tek bir konuya odaklanmak kolay olmuyor. İlk adım olarak yapmak istediklerinizi bir liste haline getirin. Daha sonra bu listede 5 maddeyi seçin ve aralarında sıralama yapın. Bu şekilde kendinize bir yol haritası çıkartmış olacaksınız. Bir madde bitmeden diğerine de geçmemek için bu plana sadık kalmalısınız.

3Nefesinizi kontrol edin
Abone Olgoogle-news

Nefesinizi kontrol edin

Nefes alıp vermek hayati bir fonksiyonumuz. Gün içinde nasıl nefes alıp vermemiz gerektiğini unutuyoruz. Heyecan, stres, beslenme, iş yoğunluğu gibi her şey nefesimizi etkiliyor. Odaklanmak istediğimiz konuyu önümüze aldığımız zaman nefes alıp vermemizi kontrol etmeliyiz. Hatta daha işe başlamadan önce burundan nefes alıp, vermeye çalışın. Sayarak nefes alın ve aynı sayıda da nefesinizi verin. Bu şekilde sakinlik ve dinginlik ile konsantrasyon sağlamanız daha kolay olacaktır.

4Tek bir işi yapın
Abone Olgoogle-news

Tek bir işi yapın

Bir basketbolcuyu hayal edin. Tam topu aldı ve potaya atacak. Topu atarken odağının yüzde yüz topta ve potada olması gerekiyor. İşte hayatta başarılı olanlar bunu sağlayabilenler oluyor. Kısaca seçtiğiniz iş o anda yaptığınız tek iş olmalı. Okurken ders çalışırım, televizyon seyrederken arkadaşlarımın mesajlarını okurum, kitap okurken televizyon açık olabilir diye düşünen çok insan var, ama bu insanların yaptıkları işte etkin olmaları ve başarıları tartışmaya açıktır.

5Olumsuz bilgileri temizleyin
Abone Olgoogle-news

Olumsuz bilgileri temizleyin

Yapmanız gereken işle ilgili zihninizi temiz tutun. Bitirmek istediğiniz, yapmak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz konulara başlamadan önce aklınızda olumsuz ne kadar bilgi varsa hepsini temizleyin. Amacınıza odaklanın ve olumsuz kalıplarınızı bir kenara bırakmaya çalışın. Ne düşünüyorsanız zihniniz o bilgileri büyütüyor. Bu yüzden odaklanmak için seçtiğiniz konu öncesinde bir temizliğe girin ve zihninizi berraklaştırın.

6Çevrenizi düzenleyin
Abone Olgoogle-news

Çevrenizi düzenleyin

Zihin temizliğinden sonra sıra çevre temizliğine geliyor. Çalışma ortamınızı kendi zevkinize ve kendi kullanımınıza göre düzenleyin. Önceliğiniz derli toplu ve düzenli olmasıdır, ancak ortamınız sizin odaklanmanıza yardım edeceği için bu düzeni siz sağlamalısınız. Işığınız, ekranlarınız, kullanacağınız ekipmanı yerleştirin ve bu düzeni devam ettirin. Arada molalar verin ve fazla ekipman varsa kaldırın. Çevrenizde görme alanınızda sizi rahat ettiren, motive eden eşyalara yer verin.

7Hafif ve sağlıklı beslenin
Abone Olgoogle-news

Hafif ve sağlıklı beslenin

Konumuz odaklanmak olabilir ama odaklanmak için ise zihnimiz önemli. Zihnimizin de beslenmemizden ne kadar etkilendiğini artık hepimiz biliyoruz. Hafif ve sağlıklı yiyecekler tercih edin. Öğün atlamadan, aç kalmadan zihninizi berrak tutacak besinler tüketmelisiniz. Bol su içmeye özen gösterin. Sizi rahatlatan bitki çaylarından destek alın.

8Çalışma sürenizi önceden belirleyin
Abone Olgoogle-news

Çalışma sürenizi önceden belirleyin

Bir konu üzerinde çalışmak için ayıracağınız zamanı en iyi siz belirleyebilirsiniz. Seçtiğiniz konu üzerinde çalışacağınız verimli zamanı en sağlıklı olarak siz belirleyebilirsiniz. Çalışacağınız süre içinde kendinize dinlenmek için vereceğiniz mola süresini ayarlamalısınız. Konu üzerinde çalışmaya başlamadan önce ne kadar süre ile konsantre olabileceğinizi ve bu konuda çalışabileceğinizi siz belirleyebilirsiniz. Çalışma süreniz ve arada vereceğiniz molalarla veriminizi artıracak ve odaklanma sürenizi siz belirleyebileceksiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi