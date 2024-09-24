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Nörobilim uzmanı sırrını paylaştı: Beyni gençleştirmenin dört etkili yolu! ‘Polifenol içeren besinler tüketin çünkü…’

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#Sağlık#Hafıza Güçlendiren Besinler#Hekstra
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 12:39

İnsan beyninde yaklaşık 100 milyar hücre bulunmasına rağmen, nöron üretimi yaşla birlikte zayıflar. Arizonalı nörobilimci Emily McDonald ise beyin hücrelerinin oluşumunu hızlandırmanın dört etkili yolunu paylaştı. Bu yöntemler, zihinsel sağlığınızı destekleyerek öğrenme ve hafızayı güçlendirebilir. İşte düşünme yeteneklerinizi artırmanın 4 kolay yolu…