Protein, karbonhidrat, sebze ve yağları dengeli bir biçimde içeren baklagil salataları, besin değeri açısından tam bir öğün demek. Dahası bu öğünü dilediğiniz kadar sık tüketmenizin önünde de hiçbir engel bulunmuyor. Chou, "Bu salataları haftalık yemek planlamanıza dahil ederek sağlıklı beslenme yolunda önemli adımlar atabilirsiniz. Bu yemek trendi neredeyse kusursuz" dedi.

National Geographic'in "The surprising benefits of the dense bean salad trend" başlıklı haberinden derlenmiştir.