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Nemli havalar bizi neden sinirli ve bitkin yapıyor? Bununla ve bununla nasıl başa çıkabiliriz?

Güncelleme Tarihi:

#Sıcak Hava#Nem#Nemli Hava
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 14:54

Nemli havalarda kendinizi yorgun ve asabi hissediyor musunuz? Peki neden daha sıcak ama kuru havalarda değil de nemli havalarda kendinizi böyle hissettiğinizi hiç düşündünüz mü? Böyle havalarda kendinizi daha iyi hissetmek için neler yapabilirsiniz?