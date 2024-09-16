Nemli havalar bizi neden sinirli ve bitkin yapıyor? Bununla ve bununla nasıl başa çıkabiliriz?

Dr. Sharma, "Ter, cildimizde birikerek nemli ve rahatsız hissetmemize neden oluyor" dedi.
Miami Üniversitesi Miller Tıp Fakültesi'nden Dr. Gauri Agarwal, teriniz etkili bir şekilde buharlaşamadığında vücudunuzun serin kalmak için daha fazla çalışması gerektiğini. Bunun da bitkinliğe ve güçsüzlüğe neden olduğunu ifade etti. Ayrıca ne kadar çok terlerseniz, o kadar çok susuz kalırsınız, bu da yorgunluğunuzu artırır.
Dr. Agarwal, aşırı nemli havada mide bulantısı yaşamanın nedenini de şu sözlerle açıkladı:
“Vücudunuzun kullandığı bir diğer soğutma mekanizması da sindirim sisteminizdekiler de dahil olmak üzere iç organlardan daha sıcak kanı yönlendirmektir. İşte bu, midenizin bulanmasına neden olabilir.”