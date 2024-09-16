Nemli havalar bizi neden sinirli ve bitkin yapıyor? Bununla ve bununla nasıl başa çıkabiliriz?

Nemli hava vücudumuz için gerçekten daha zor ve bize zor zamanlar yaşatıyor. Washington Post’a konuşan Ulusal Hava Durumu Servisi'nin koordinatörü Jessica Lee, nemin havadaki su buharının bir

ölçüsü olduğunu, hava ne kadar sıcak olursa, o kadar fazla nem tutabileceğini, işte bu yüzden kavurucu bir yaz gününün, ilkbahardaki sisli bir sabahtan çok daha yapışkan hissettirdiğini söyledi.

Yüksek oranda nem, vücudumuzun etkili bir şekilde soğumasını engelleyebilir, bu da sıcaklığı daha tehlikeli hale getirir. Ancak uzmanlar nemli havalarda kalmanın yolları olduğunu söylüyor.