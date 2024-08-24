Nefes darlığı ve kilo kaybı bile belirti olabilir... Testis kanserinin 7 önemli işareti

Nefes darlığı ve kilo kaybı tümörün habercisi olabilir

Testis tümörleri genellikle ağrısız kitlelerdir. Tümörler, bazı durumlarda testis içine kanama veya travma sonrası akut ağrı olarak da ortaya çıkabiliyor. Diğer yandan, testis çevresinde su toplanması (hidrosel) veya memelerde büyüme ve hassasiyet (jinekomasti) hastalığın belirtileri arasında yer alıyor.

Hastalık genellikle ileri derecede yayılmıyor ancak yayıldığı ender durumlarda kanserli hastanın boynunda kitle oluşumuna, nefes darlığına, kilo kaybına, bulantı ve kusmaya neden olabiliyor.

Tanı için fizik muayene, testis ultrasonu ve kan testlerine ihtiyaç duyuluyor. Bu tetkiklerin yanı sıra; tümörün yayılma riskine karşı akciğer filmi ve tomografi de çekiliyor.