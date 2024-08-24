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Nefes darlığı ve kilo kaybı bile belirti olabilir... Testis kanserinin 7 önemli işareti

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#Testis Kanseri#Testis Kanseri Belirtileri#Testis Kanseri Tedavisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 09:08

Testis kanseri tanısı konulan erkeklerin ortalama yaşı yaklaşık 33. Bu, büyük ölçüde genç ve orta yaşlı erkeklerin hastalığı ancak vakaların yaklaşık yüzde 6'sı çocuklarda ve gençlerde, yaklaşık yüzde 8'i ise 55 yaşın üzerindeki erkeklerde görülüyor.