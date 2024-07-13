Nedeni bilinmiyor, tedavisi ise yok! İşte Celine Dion'un yakalandığı korkutucu hastalık...

Fiziksel olduğu kadar duygusal zorluklara da neden olabilir

Tedavi, semptomların yönetilmesine odaklanır çünkü SPS'nin kesin bir tedavisi yoktur. İlaçlar arasında kas gevşeticiler, antikonvülzanlar (epilepsi ilaçları) ve immünmodülatörler yer alır. Bu ilaçlar, kas sertliğini ve spazmları azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, fizik tedavi ve rehabilitasyon, kas gücünü ve hareketliliği artırmada önemli bir rol oynar.

SPS ile yaşamak, hem fiziksel hem de duygusal zorluklar içerebilir. Bu nedenle, hastaların psikolojik destek alması da önemlidir. Destek grupları ve danışmanlık hizmetleri, hastaların hastalıkla başa çıkmalarına ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilir.