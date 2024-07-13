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Nedeni bilinmiyor, tedavisi ise yok! İşte Celine Dion'un yakalandığı korkutucu hastalık...

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#Celine Dion#Celine Dion Hastalığı#Stiff Person Sendromu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 08:09

Seslendirdiği Titanik filminin şarkısı ile hafızalara kazınan dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion, Stiff Person Sendromuna yakalandığını açıklamıştı. Celine Dion’un açıklamasının ardından Katı Kişi Sendromu olarak da bilinen Stiff Person Sendromu merak konusu oldu.