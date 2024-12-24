'Neden sürekli yorgunum?' diyenler bu haberi mutlaka okumalı... Sebepleri bunlar olabilir

Düzenli olarak öğleden sonra kahve içiyorsanız veya akşamları bir kadeh şarap içiyorsanız, bunu atlamayı deneyin. Ve yatmadan hemen önce telefonunuzda gezinmekten veya atıştırmaktan kaçının. Tüm bu aktiviteler uyku kalitenizi düşürebilir. Öğünlerinizin zamanlaması da bir fark yaratabilir; akşam yemeğini yatmadan en az iki ila üç saat önce bitirmeyi hedefleyin.
Göğüs hastalıkları ve uyku tıbbı uzmanı olan Dr. Kara Dupuy-McCauley, her halükârda, uykuyla mücadele ediyorsanız bir doktora gitmenin her zaman iyi bir fikir olduğundan bahsetti, “Bir uyku uzmanı uyku alışkanlıklarınızı geliştirmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, enerjinizi tüketen başka bir şey olup olmadığını anlamak için semptomlarınız, tıbbi kayıtlarınız ve aile sağlık geçmişiniz hakkında sorular soracaktır” dedi.