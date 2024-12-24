'Neden sürekli yorgunum?' diyenler bu haberi mutlaka okumalı... Sebepleri bunlar olabilir

Bol bol uyuyorum ama her zaman yorgunum. Neler oluyor?

Stanford Üniversitesi'nde uyku tıbbı uzmanı olan Dr. Shannon Sullivan, neden yorgun olduğunuzu anlamanın biraz dedektiflik gerektirdiğini söyledi. Bir yandan, uyku düzeniniz sadece birkaç ayarlamaya ihtiyaç duyabilir. Ancak bazı sağlık koşulları veya ilaçlar da suçlu olabilir.

Dr. Sullivan, “Yorgunluğunuzun kaynağını belirlemenin ve tedavi etmenin yolları var ve bu genellikle daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Bu, tıp biliminin umut vadeden bir parçası" dedi.