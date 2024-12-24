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'Neden sürekli yorgunum?' diyenler bu haberi mutlaka okumalı... Sebepleri bunlar olabilir

Güncelleme Tarihi:

#Yorgunluk#Kronik Yorgunluk#Kronik Yorgunluk Nedir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 12:54

Eğer siz de sık sık kendinize bu soruyu soruyorsanız, öncelikle şunu bilmelisiniz ki kronik yorgunluk oldukça yaygındır. İyi haber; kronik yorgunluk yaygın olmakla birlikte tedavi edilebilir bir durumdur. İşte kronik yoğunlukla ilgili A’dan Z’ye her şey…