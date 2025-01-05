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Neden daha fazla yumurta yemelisiniz? En önemlisi yumurtayı pişirmenin en sağlıklı yolları neler?

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#Yumurta#Yumurtanın Faydaları#Yumurtayı Pişirme Yöntemleri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 12:22

Yumurta, sanılanın aksine sadece protein değerinin yüksek olması sebebiyle sağlıklı değildir. Yumurtada proteinden çok daha fazlası vardır. Uzmanlar, yumurtanın neden beslenmenizin önemli bir parçası olması gerektiğini açıklıyor