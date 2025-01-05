Neden daha fazla yumurta yemelisiniz? En önemlisi yumurtayı pişirmenin en sağlıklı yolları neler?

Yumurtanın sağlığa faydaları
Büyük bir yumurta yaklaşık 78 kalori, 5,4 gram yağ, 7,5 gram protein, ihmal edilebilir tuz (0,2 g) içerir ve karbonhidrat içermez. Yumurta, lezzetli olmasının yanı sıra sağlığa da faydalıdır:
Protein oranı yüksektir.
Tam bir temel amino asit kaynağıdır.
B vitaminleri, D ve A vitamini ve kolin açısından zengindir.
Sağlıklı yağ kaynağıdır.
Doyurucu ama düşük kalorilidir.
7,5 gram protein ve 80 kaloriden daha az kaloriyle, gram başına bu kadar protein içeren başka çok az yiyecek vardır.