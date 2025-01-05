Neden daha fazla yumurta yemelisiniz? En önemlisi yumurtayı pişirmenin en sağlıklı yolları neler?

Yumurta yıllar boyunca sağlık modasına girip çıktı, bazen övüldü, bazen de kötülendi. Beslenme uzmanı Rhian Stephenson, “Yumurtalar son birkaç on yılda ciddi anlamda kötü bir üne kavuştu, ancak bunların hiçbiri geçerli değil” dedi ve ekledi:

“Duyduğum başlıca yumurta efsaneleri, düşük yağlı diyetlerin revaçta olduğu ve yüksek kolesterollü gıdaların kardiyovasküler hastalıklara katkıda bulunabileceğine inanılan doksanlı yılların diyet kültüründen kaynaklanıyor. Bugün durumun hiç de böyle olmadığını biliyoruz.”