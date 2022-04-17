Nazofarenks kanseri nedir, belirtileri nelerdir? Nazofarenks kanseri tedavisi

Nazofarenks diğer adıyla geniz, burun boşluğu ve ağız boşluğunu birleştiren geçiş bölgesine denir. Bu bölge burun içinden gözle görülemez, bu nedenle burundan endoskop cihazı ile görüntülenebilir. Peki nazofarenks kanseri nedir, belirtileri nelerdir?
Nazofarenks bölgesinden görülen kansere, nazofarenks kanseri denir. Bu bölgede iyi veya kötü huylu tümörlerle karışılaşılabilmektedir. Erişkin hastada nazofarenks bölgesinde lezyon veya kitli görülürse mutlaka detaylı bir şekilde incelenmelidir.
Tükrükte kan gelmesi
Boyunda kitle
Burun kanaması ve burun tıkanıklığı
Duyma kaybı
Baş dönmesi, baş ağrısı, yürürken sendeleme, çift görme, kol ve bacakta kuvvet kaybı, sara nöbeti geçirme
Yatınca daha belirginleşen sırt, bel veya kalça ağrısı
Kilo kaybı
Aşırı halsizlik
Kulak tıkanıklığı ve kulak uğultusu.
Bu bulguların bazıları hastalığın bulunduğu bölgede oluşturduğu etkiden kaynaklanırken, diğerleri hastalığın başka organlara yayılması ile oluşabilmektedir. Yukarıda belirtilen bulgulardan bazıları kolayca düzelen kanser dışı rahatsızlıklarda da görülebildiği gibi, bazıları ise bu hastalığa özgü özellikler taşımaktadır.
Nazofarinks kanserinde, tüm kanserlerde olduğu gibi hastalığa sebep olan etkeni kesin olarak belirlemek zordur. Hastalığın oluşmasında riski arttıran bazı faktörler şöyledir;
Epstein-Barr virüs enfeksiyonu olması
Ailede nazofarinks kanseri olan başka bireylerin olması
Tuzlanmış besinleri aşırı tüketmek
Erkeklerde kadınlardan daha sık görülebilir.
Nazofarinks kanseri tanısı ile gelen hastalarda tedavi, onkoloji doktoru tarafından, hastanın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektedir.
Erken evrede tedavi kemoterapi ile birlikte radyoterapi uygulanır. Bu hastalıkta, hastalığın bulunduğu bölge ameliyata izin vermediğinden cerrahi tedavi yapılamamaktadır. İleri evrede tedavi ise kemoterapi ilaçları ile olmaktadır.
Nazofarinks kanserinde beslenme ve egzersiz de tedavinin bir parçası olarak muhakkak düzenlenmelidir.