Nazofarenks kanseri nedir, belirtileri nelerdir? Nazofarenks kanseri tedavisi

Nazofarenks kanseri belirtileri nelerdir?

Tükrükte kan gelmesi

Boyunda kitle

Burun kanaması ve burun tıkanıklığı

Duyma kaybı

Baş dönmesi, baş ağrısı, yürürken sendeleme, çift görme, kol ve bacakta kuvvet kaybı, sara nöbeti geçirme

Yatınca daha belirginleşen sırt, bel veya kalça ağrısı

Kilo kaybı

Aşırı halsizlik

Kulak tıkanıklığı ve kulak uğultusu.



Bu bulguların bazıları hastalığın bulunduğu bölgede oluşturduğu etkiden kaynaklanırken, diğerleri hastalığın başka organlara yayılması ile oluşabilmektedir. Yukarıda belirtilen bulgulardan bazıları kolayca düzelen kanser dışı rahatsızlıklarda da görülebildiği gibi, bazıları ise bu hastalığa özgü özellikler taşımaktadır.