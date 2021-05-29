Nabız neden düşer? Nabız düşüklüğüyle ilgili merak edilenler
Nabız atışı yaşa ve kiloya bağlı olarak değişmektedir. Yetişkin bir bireyde nabız dakikada ortalama 60 ila 100 arasında seyreder. Ancak bu değerin altında ya da üstünde olması bazı sorunlara işaret edebilir. Peki nabız neden düşer? İşte nabız düşüklüğüyle ilgili merak edilenler...
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Nabız sayısı kişilerin yaşına, kilosuna ve cinsiyetine göre değişmektedir. Ayrıca sürekli kullanılan ilaçlar ve düzenli olarak spor yapmak da nabız sayısını etkiler. Yetişkin bir bireyde normal nabız sayısı ortalama dakikada 60 ila 100 arasında kabul edilir. İşte nabız düşmesiyle ilgili merak edilenler...
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Nabzın sürekli düşmesi, ciddi sonuçlara neden olabilir. Böyle bir durumda organlara yeterli oksijen gitmez ve bunun sonucunda da kişide bayılma, baş dönmesi, nefes almada güçlük gibi durumlarla karşılaşılabilir.
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Nabız neden düşer?
Nabız düşüklüğü çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir. Bu nedenler ise;
Uyku apnesi sorunu Kalp damarlarında daralma oluşması Bazı ilaçlar Guatr hastalıkları Nabzın düşmesine neden olan besinler Hipertansiyon Fazla sıcaklarda sıvı tuz dengesinin olmaması Bazı hastalıkların kalbi etkilemesi Yaşlanma nedeniyle kalbin iletim sistemi ve uyarı sisteminin düzgün çalışmaması.
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Tedavisi
Nabız düşüklüğünün giderilmesi için ilk olarak altta yatan neden tespit edilmelidir. Buna neden olan faktörler belirlendikten sonra tedavi süreci başlar.