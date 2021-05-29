Nabız neden düşer? Nabız düşüklüğüyle ilgili merak edilenler

Nabız sayısı kişilerin yaşına, kilosuna ve cinsiyetine göre değişmektedir. Ayrıca sürekli kullanılan ilaçlar ve düzenli olarak spor yapmak da nabız sayısını etkiler. Yetişkin bir bireyde normal nabız sayısı ortalama dakikada 60 ila 100 arasında kabul edilir. İşte nabız düşmesiyle ilgili merak edilenler...