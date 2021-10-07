Muz çiçeği nasıl yenir, faydaları nelerdir? İşte süper gıda muz çiçeği hakkında bilgiler
Muz çiçeği olağanüstü tıbbi özelliklere sahiptir. Güçlü bir beslenme içeriği vardır ve muz çiçeği, çeşitli vücut fonksiyonları için hayati önem taşıyan fosfor, kalsiyum, potasyum, bakır, magnezyum ve demir gibi temel minerallerle doludur. Son zamanlarda yeni yeni keşfedilen muz çiçeği nasıl yenir, faydaları nelerdir merak edenlere, işte süper gıda muz çiçeği hakkında bilinmeyenler…
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Vücuttaki bakterileri önlemesinden adet döngüsünü düzenleyici etkisine kadar pek çok özelliği bulunan muz çiçeği için gizli kalmış bir hazine diyebiliriz. Muz çiçeğinin faydaları kadar nasıl tüketildiği ve yendiği de merak konusu. Haberimizde muz çiçeği hakkında tüm merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
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Muz Çiçeği Nedir, Nerede Yetişir?
Güney Doğu Asyalılar, muz bitkilerini yetiştirdiği bilinen ilk halklardı. Malezya'da hazırlanan çiçekler ve olgunlaşmamış yeşil meyveler birleştirilir ve köri haline getirilir. Endonezyalılar meyveyi dilimler ve hindistancevizi sütünde kaynattıktan sonra sebze olarak servis ederler. Günümüzde birçok Asya kültürü muz çiçeği yiyor. Çiçekler taze toplanır veya Asya marketlerinde konserve olarak bulunur.
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Muz Çiçeğinin Faydaları Nelerdir?
İşte muz çiçeğinin sağlığa önemli faydaları…
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Enfeksiyonları uzak tutar
Muz çiçeği, enfeksiyonları doğal yollarla tedavi etmede çok etkili görünüyor. Muz çiçeğindeki ekstrakt, patojenik bakterilerin büyümesini önleyen etanol içerir.
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Adet döngüsünü düzenlemeye etki eder
Pişmiş muz çiçekleri karın ağrısı ile baş etmeye yardımcı olabilir ve adet kanamasını azaltır . Lor veya yoğurtla birlikte tüketilen bu çiçekler vücuttaki progesteron hormonunu artırarak kanamayı azaltır.
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Diyabeti kontrol eder
Gıda ve Tarım Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre, muz çiçeği özleri glikoz alımını artırdı ve bu da kan şekeri seviyelerini düşürdüğü görüldü.
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Kaygıyı azaltır
Muz çiçeği magnezyum içerir, kaygıyı azaltır ve ruh halini iyileştirir. Doğal antidepresanlar gibi davranırlar .
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Kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur
Muz çiçeği fenolik asitler, tanenler, flavonoidler ve diğer çeşitli antioksidanları içerir. Bu antioksidanlar serbest radikalleri nötralize eder, oksidatif hasarı önler ve kalp hastalıkları ve kanser riskini azaltır.
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Yaşlanma sürecini yavaşlatır
C vitamini açısından zengin ve güçlü bir antioksidan kaynağı olan muz çiçeği, hücreler üzerindeki stresi azalttığı ve yaşlanma sürecini yavaşlattığı için sağlık için çok önemlidir.
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Muz Çiçeği Nasıl Seçilir?
Muz çiçeğini satın alırken sert ve taze olmasına dikkat edilmelidir. Kesik ve lekelerden arındırılmış, pürüzsüz ve parlak görünümlü olmalıdır. Dış yaprakların üst üste ve sıkı olanları makbuldür.
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Muz Çiçeği Nasıl Yenir?
Muz çiçeği doğranarak salatalarda kullanılabilir.
Ispanak salatalarına da eklenebilir.
Muz çiçekleri çorbalarda kullanılabilir veya dilimlenip patates kızartmasına eklenebilir.
Ayrıca çorbada kaynatılarak veya ince erişte ile kızartılarak da servis edilir.
Asya ve Hint mutfakları, dilimlenmiş muz çiçeğini etli güveçlere, kızartmalara, çorbalara ve pirinç veya erişte kombinasyonlarına ekler.
Filipinler'de muz çiçekleri, hindistancevizi sütü, baharatlar ve kurutulmuş balıkla yapılan bir yemek olan linabog veya labog'un ana maddesidir.