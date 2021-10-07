Muz çiçeği nasıl yenir, faydaları nelerdir? İşte süper gıda muz çiçeği hakkında bilgiler

Muz Çiçeği Nasıl Yenir? Muz çiçeği doğranarak salatalarda kullanılabilir.



Ispanak salatalarına da eklenebilir.



Muz çiçekleri çorbalarda kullanılabilir veya dilimlenip patates kızartmasına eklenebilir.



Ayrıca çorbada kaynatılarak veya ince erişte ile kızartılarak da servis edilir.



Asya ve Hint mutfakları, dilimlenmiş muz çiçeğini etli güveçlere, kızartmalara, çorbalara ve pirinç veya erişte kombinasyonlarına ekler.



Filipinler'de muz çiçekleri, hindistancevizi sütü, baharatlar ve kurutulmuş balıkla yapılan bir yemek olan linabog veya labog'un ana maddesidir.