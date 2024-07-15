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Mutsuz evlilik, uykusuzluk, çok fazla televizyon seyretmek... Kalbi yoran 12 şaşırtıcı faktör

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#Sağlık#Yaşam#Kalp Krizi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 08:49

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, kalp krizi riskini artırdığını bilmediğimiz faktörleri sıraladı.