Mutluluk bir kaşık uzağınızda… Bu karışımı mutlaka denemelisiniz
Herkesin evinde olabilecek malzemelerle yapılacak bir mutluluk karışımı ile sizlerleyiz. Ara öğün olarak da tüketebileceğiniz bu karışım aynı zamanda kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak. Tarifi ise Fitoterapi Uzmanı Metin Uyar’dan…
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Uzman Eczacı ve Fitoterapi Uzmanı Metin Uyar "Derya Baykal'la Gülümse" ye konuk oldu. Fitoterapi Uzmanı Metin Uyar bizleri mutlu etmeye faydası olacak bir karışım anlatıyor.
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Yoğurt ve yer elması kullanarak hazırlayacağınız bu karışımda mutlaka probiyotik ve doğal yoğurt kullanmalısınız. Yoğurdu kolaylıkla evinizde de yapabilirsiniz.
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Bu karışımı mini ara öğün gibi düşünebiliriz. Normal öğünümüzü yedikten sonra karnımız hafif acıkmaya başladığında bu karışım imdadınıza koşacak.
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Kötü işlenmiş paket gıdalara gitmek yerine, evimizde bulunan yoğurt ve rendelenmiş yer elmasını kullanabiliriz. Karışımı çerez gibi de düşünebilirsiniz.
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Hazırlaması oldukça kolay olan bu karışım mutluluk vermenin yanı sıra bağırsak floramıza da katkıda bulunacak. Her anlamda yukarı çekecek bu tarifi mutlaka deneyin.
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Her şeyde olduğu gibi bu karışımında dozu çok önemlidir. Mesela hamilelerde çok fazla yer elması tüketimi sakıncalı olabilir.
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Aynı karışımı zencefil ile de yapabilirsiniz. Zencefil kullanılmadan hemen önce öğütülmelidir. Çünkü havadaki oksijen sebebiyle oksitlenir. Yani önceden öğütüp kenara hazır halde koymayın. Oksitlenme olduğu durumda istediğimiz faydayı alamayabiliriz.
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Dilerseniz küçük küçük doğrayıp buzdolabı poşeti ile buzdolabına kaldırabilirsiniz. Bu sayede de oksitlenmesini önleyebilirsiniz.
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Hamileler sabah bulantıları için zencefili sık sık kullanır. 1 gramın üzerine çıkmamaya dikkat etmeleri gerekir. Diğerleri için ise bu doz 6 gramla sınırlıdır. Bitkisel diye zararlı olmayacak düşüncesi yanlıştır. Hamileler için en doğru kullanım da yoğurdun içerisine rendelemek olabilir. Bu da sabah bulantıları için etkili olabilir.
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Nane yağı ise normal kişiler için mide bulantılarında etkili olabilir. Cilt üzerine sürülebilecek iki yağdan biridir. Yolculuklardaki mide bulantıları ve migren ağrıları için kullanılabilir.
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Yolculuk bulantılarında bir peçeteye damlatılıp kullanılabilir. Migren ağrılarında ise koklamak ve şakaklara masaj yöntemi etkili olabilir. Ağrının geldiğini hissettiğiniz anda kullanmalısınız. Göze kaçmasını ise mutlaka önlemelisiniz.