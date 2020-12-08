Mutluluk bir kaşık uzağınızda… Bu karışımı mutlaka denemelisiniz

Hamileler sabah bulantıları için zencefili sık sık kullanır. 1 gramın üzerine çıkmamaya dikkat etmeleri gerekir. Diğerleri için ise bu doz 6 gramla sınırlıdır. Bitkisel diye zararlı olmayacak düşüncesi yanlıştır. Hamileler için en doğru kullanım da yoğurdun içerisine rendelemek olabilir. Bu da sabah bulantıları için etkili olabilir.