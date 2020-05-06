Mutlu ve başarılı çocuklar için 6 altın öneri

İşe duygu koçluğu ile başlayın Yüksek duygusal zekaya giden yolun ilk adımı, duyguları tanımaktan geçiyor. Ancak pek çoğumuz duygularımızı doğru adlandırmayı bile başaramıyoruz. Bunun nedeni özellikle çocuk yaşta tecrübe ettiğimiz olumsuz duyguların, ebeveynler tarafından görmezden gelinmesinden ya da onaylanmamasından kaynaklanıyor. Çocuklarınıza duygularını doğru tanımaları için yapabileceğiniz en doğru şey “duygu koçluğu”. Elimizde duygu koçluğunu öğrenmek ve kullanmak için ise içinde bulunduğumuz günlerden daha güzel bir zaman olamaz. İyi bir duygu koçu olmak için; çocuğunuzun öfke, üzüntü veya korku gibi olumsuz duygularına itiraz etmeyin ve onları görmezden gelmeyin. Aksine bunu korkulacak bir kriz hali değil, bir yakınlaşma ve bağ kurma fırsatı olarak görün. Onu anlamaya çalışarak dinleyin ve duygularını adlandırmasını sağlayacak doğru sözcükleri bulmasına yardım edin. Örneğin; arkadaşının kendisine yaptığı bir davranıştan dolayı çok kızdığını söyleyen çocuğunuza bu durumu önemsememesi ve boş vermesi mesajı vermek yerine, gerçekten hissettiği şeyin kızgınlık mı olduğunu anlamasına, adlandırmasına ve bu duyguyla başa çıkmak için neler yapabileceğini keşfetmesine yardımcı olun.