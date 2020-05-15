Mutlu bir aile olmanın 5 küçük sırrı

Ailemiz, hepimiz için kıymetli... Mutlu, huzurlu ve sağlıklı aile ortamında büyüyen çocuklar dış dünyayla daha sağlıklı ilişkiler kuruyor. Peki, daha mutlu aile olma yolundaki adımları biliyor musunuz? Uzman Psikolog Burcu Sancar Çapa, konuyla ilgili tavsiyeler verdi.
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1
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Her ailede sinirlerin gerildiği, yanlış anlamaların olduğu durumlar yaşanır. Bu durumlarla baş edebilmek, mutlu, sağlıklı aile ortamı yaratabilmek ve bunu zor zamanlarda koruyabilmek için 5 temel öneri…
2
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Ailenize önem verin ve bunu gösterin
Çoğumuzun ev içinde ve ev dışında sorumluluklarla dolu, yoğun bir hayatı var. Ama yine de ailemizle beraber olduğumuz zamanlarda diğer şeyleri bir süre kenara bırakarak, telefona, televizyona bakmadan sohbet edebilmek, sevgimizi, ilgimizi gösterebilmek çok önemlidir. Bu yüzden fırsat bulduğunuz zamanlarda mutlaka ailece sohbet etmeye özen gösterin.
İş ve ev hayatını mümkün derecede karıştırmayın. Yapmanız gereken bir sürü şey olsa da mutlaka çocuklarınızla ailecek sohbet edecek günlerinin nasıl geçtiğini dinleyecek vakti ayırın.
Çocuklarımız onlara önem verdiğimizi gördüklerinde, bizim için önemli olduklarını ve sevildiklerini hissederler. Bu da ileride hem sizinle hem de arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkiler kurmalarına, kendine güvenli bireyler olmalarına yardımcı olur.
3
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İyi bir model olun
Çocuklar doğru iletişim kurmayı ailelerini gözlemleyerek öğrenir. İyi bir dinleyici olmak, onlara dinlemeyi öğretmek açısından da çok önemlidir. Çocuklarınızı, aile üyelerinizi dinlerken mutlaka duygularını da anlamaya çalışın, duygular hakkında konuşun. Çocuklarınızın neden bazı davranışları gösterdiğini anlamaya çalışırken mutlaka içinde bulundukları ruh hallerini, duygularını da göz önünde bulundurun. Duyguları hakkında konuşmak, çocukların duygularının farkına varmasına ve bunları doğru şekilde ifade edebilmesine yardımcı olur.
Çocuklar pek çok davranışı sizi izleyerek öğrenir. Yaptıklarınızın, söylediklerinizle çeliştiği zamanlarda, genellikle yaptıklarınızı taklit ederler. Mesela çocuğunuza az televizyon izlemesini söyledikten sonra bütün gün elinizde kumandayla oturursanız çocuğunuza çok televizyon izlemenin yanlış bir şey olduğunu öğretemezsiniz.
4
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Birlikte olmanın ve beraber gülmenin önemini unutmayın
Beraber eğlenmek, beraber gülmek aile bağlarını güçlendirir. Ailece kutlamalar yapmak, sinema, gezi gibi keyifli aktiviteler düzenlemek, beraber kutu oyunları oynamak ve yaptığınız etkinliklere bol bol eğlence katmak, beraber keyifli vakit geçirmenizi sağlar.
Mümkün olduğunda günde en az bir kere sofrada hep beraber yemek yemek, beraber masayı hazırlamak, toplamak da ailecek yapılabilecek en güzel etkinliklerden biridir. Yemek esnasında sohbet etmek, beraber gülmek günümüzün yoğun temposu içerisinde aile içi iletişiminizi kuvvetlendirmek açısından çok önemlidir.
5
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Aile toplantıları düzenleyin
Aile toplantıları, konuşulması gereken konulara ve küçük çocukların ne kadar süre toplantıya odaklanabileceklerine göre kısa ya da uzun, planlı ya da kendiliğinden olarak düzenlenebilir. Bu toplantılarda evin kuralları, tatil, aktivite planlamaları yapılabilir. Kardeşlerin yaşadıkları sorunlar hep beraber konuşulabilir. Toplantılarda herkesin fikrini, önerilerini dinlemek, aile üyelerinin bakış açılarını, ihtiyaçlarını anlamaya yardımcı olur ve çocuklara güven duygusu verir.
Önemli konuları ailece konuşmak, hem anne-babaların hem çocukların problemleri yaratıcı bir şekilde çözmesini sağlar. Sorunları beraber çözmek aile bağlarını güçlendirir. Ayrıca çocukların problem çözme becerilerini, karar verme becerilerini, sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirir.
6
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Zor zamanlarda birbirinizin yanında olun
Her ailenin zor zamanlardan geçtiği stresli dönemler olur. Aile dışında gelişen iş hayatıyla, sağlıkla ya da akrabalarla ilgili durumlar aileyi etkileyebilir. Bazen bu etkiler, aile içerisinde sağlıklı ilişki, iletişim kurmayı zorlaştırabilir. Bu gibi zamanlarda aile üyelerinin birbirine destek olması, sorunları paylaşması ve beraber çözüm yolları araması stres duygusunu azaltacak ve aile bağlarının güçlenmesini sağlayacaktır. Bu dönemlerde olabildiğince anlayışlı olmak, sevgimizi göstermek, karşımızdakine yardımcı olmaya, yükünü paylaşmaya çalışmak zor zamanların daha sağlıklı bir şekilde atlatılmasına yardımcı olur. Sorunlar hep beraber çözülmeye çalışıldığında ve birbirinize destek olduğunuzda, çocuklarınıza ihtiyaçları olduğunda yardım istemeyi ve karşımızdakine yardım etmeyi, dayanışmayı öğretmiş olursunuz. Bu da çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi açısından çok faydalı bir beceridir.