Mutlu bir aile olmanın 5 küçük sırrı

Ailenize önem verin ve bunu gösterin Çoğumuzun ev içinde ve ev dışında sorumluluklarla dolu, yoğun bir hayatı var. Ama yine de ailemizle beraber olduğumuz zamanlarda diğer şeyleri bir süre kenara bırakarak, telefona, televizyona bakmadan sohbet edebilmek, sevgimizi, ilgimizi gösterebilmek çok önemlidir. Bu yüzden fırsat bulduğunuz zamanlarda mutlaka ailece sohbet etmeye özen gösterin.



İş ve ev hayatını mümkün derecede karıştırmayın. Yapmanız gereken bir sürü şey olsa da mutlaka çocuklarınızla ailecek sohbet edecek günlerinin nasıl geçtiğini dinleyecek vakti ayırın.



Çocuklarımız onlara önem verdiğimizi gördüklerinde, bizim için önemli olduklarını ve sevildiklerini hissederler. Bu da ileride hem sizinle hem de arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkiler kurmalarına, kendine güvenli bireyler olmalarına yardımcı olur.