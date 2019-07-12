Mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak 10 pratik bilgi
Mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak 10 pratik bilgi
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1
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Yemek yaparken ya da yerken işinizi kolaylaştıracak püf noktaları...
Yemek yapmak, seveni için çok keyiflidir. Onları uzaktan seyrederken şiir gibi akıcı hareketlerle tencerenin içinde dolandıklarını görürsünüz. Ne soğan doğrarken gözleri yaşarır, ne yedikleri karpuzun suları akar, ne de kaynayan tencereden dışarı su taşar. Yüzlerindeki gülümseme yemeğin tadına da geçer. Bu lezzeti yaratırken onlara yardımcı olan küçük sırları öğrenmeye ne dersiniz?
Fotoğraflar: Hürriyet arşiv
2
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Göz yaşartmayan soğan
Soğan doğramanın göz yaşarttığını herkes bilir. Bu yüzden yemek yapmaktan uzak duranlara çok basit bir ipucu verelim. Soğanları doğramadan 15-20 dakika önce buzluğa koyun. Çıkardığınızda hem kabuklarının daha kolay soyulacağını göreceksiniz hem de gözünüzüz yanmadığını fark edeceksiniz.
3
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Ne kadar kaynarsa kaynasın tencereden taşmayan su
Yemeğin altını kontrol edeceğim diye kim bilir kaç kere dizinin en önemli sahnesini kaçırdınız, kaç kere telefonu kapatıp dedikodulardan mahrum kaldınız. Aslında yapmanız gereken çok basit: Kaynayan tencerenin üzerine bir tahta kaşık koymanız yeterli.
4
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Bayat yumurta testi
Yumurta mı tavuktan çıkar yoksa tavuk mu yumurtadan bunu bilemeyiz ama suya bıraktığınızda batmıyorsa o yumurta bayat demektir. Bayatladıkça içi gazla dolan yumurta suyun üzerinde yüzmeyi tercih eder ve en baştaki soruyu bir an için aklınızdan siler.
5
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Biber acı mı?
Bu soruyla kaç kere karşılaşmışızdır. Sofraların en gizemli durumlarından biridir biberlerin acı olup olmadığı. Anlamak için kolay bir yol söyleyelim. Biber küçükse acı olma ihtimali fazlalaşır. Yani boyut önemlidir.
6
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Suyunu akıtmadan karpuz yeme
Bu sıcak havalarda buz gibi karpuzu dilimleyip, şapur şupur yemek gibisi yoktur değil mi? İşte o şapur şupur kısmını değiştirebilirsiniz. Eğer karpuzun kabuklarını tamamen soyarak dilimlerseniz suyunu akıtmayacaktır. İlginç ama gerçek!
7
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Yumurtanın sarısını beyazından ayırma
Bu işlem için çok basit bir yol var. Yumurtayı bir tabağın içinde kırın sonra bir plastik su şişesi alın. Yumurtanın sarısının üzerine gelin ve şişeyi ortasından bastırın. Vakum etkisi ile sarı kısmın kolayca beyazından ayrılıp şişenin içine girdiğini göreceksiniz.
8
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Kararmayan muzlar
Büyük bir keyifle aldığınız muzlar iki gün sonra kararıyor ve sizin canınız sıkılıyor değil mi? O zaman muzların daha geç kararması için basit bir önerimiz olacak. Salkım olarak değil de tek başına duran muzlar daha geç kararır. Ayrıca muzu sakın buzdolabına koymayın. Bu şekilde kararması yavaşlıyor gibi gelebilir ama lezzetinin büyük kısmını kaybediyor olursunuz.
9
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Ekmek nasıl kesilir
Ekmek keserken dilimleriniz paramparça oluyor, elinizle koparsanız daha muntazam dilimler elde ediyor olabilirsiniz. Üzülmeyin, bu sadece sizin yaşadığınız bir durum değil. Bu sorunu engellemek için ekmeği ters çevirip kesebilirsiniz. Çok basit ama etkili…
10
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Tahılları böyle koruyun
Un, bulgur gibi malzemeler mutfağımızda büyük bir yere sahip. Ancak bazen ihtiyacımızdan fazlasını alıyor ya da diyet gibi sebeplerle tüketime ara veriyoruz. Böyle durumlarda unun, bulgurun böceklenme ihtimali çok yüksek. Bunu önlemek için yapabileceğiniz şey ise kavanozun içine birkaç tane kuru defne yaprağı yerleştirmek.
11
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Çilek ayıklamak dert değil
Çileklerin sap ve yapraklarını ayıklamak için özel mutfak aletleri var. Ancak böyle bir şeye para harcamak istemiyorsanız, basit bir pipetle de işinizi halledebilirsiniz. Tek yapmanız gereken pipeti çileğin uç kısmından yukarı doğru saplamak. Sağ ve yaprakların çubuğun ucunda kaldığını göreceksiniz.