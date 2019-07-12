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Mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak 10 pratik bilgi

Mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak 10 pratik bilgi

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1Yemek yaparken ya da yerken işinizi kolaylaştıracak püf noktaları...
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Yemek yaparken ya da yerken işinizi kolaylaştıracak püf noktaları...

Yemek yapmak, seveni için çok keyiflidir. Onları uzaktan seyrederken şiir gibi akıcı hareketlerle tencerenin içinde dolandıklarını görürsünüz. Ne soğan doğrarken gözleri yaşarır, ne yedikleri karpuzun suları akar, ne de kaynayan tencereden dışarı su taşar. Yüzlerindeki gülümseme yemeğin tadına da geçer. Bu lezzeti yaratırken onlara yardımcı olan küçük sırları öğrenmeye ne dersiniz?

Fotoğraflar: Hürriyet arşiv

2Göz yaşartmayan soğan
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Göz yaşartmayan soğan

Soğan doğramanın göz yaşarttığını herkes bilir. Bu yüzden yemek yapmaktan uzak duranlara çok basit bir ipucu verelim. Soğanları doğramadan 15-20 dakika önce buzluğa koyun. Çıkardığınızda hem kabuklarının daha kolay soyulacağını göreceksiniz hem de gözünüzüz yanmadığını fark edeceksiniz.

3Ne kadar kaynarsa kaynasın tencereden taşmayan su
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Ne kadar kaynarsa kaynasın tencereden taşmayan su

Yemeğin altını kontrol edeceğim diye kim bilir kaç kere dizinin en önemli sahnesini kaçırdınız, kaç kere telefonu kapatıp dedikodulardan mahrum kaldınız. Aslında yapmanız gereken çok basit: Kaynayan tencerenin üzerine bir tahta kaşık koymanız yeterli.

4Bayat yumurta testi
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Bayat yumurta testi

Yumurta mı tavuktan çıkar yoksa tavuk mu yumurtadan bunu bilemeyiz ama suya bıraktığınızda batmıyorsa o yumurta bayat demektir. Bayatladıkça içi gazla dolan yumurta suyun üzerinde yüzmeyi tercih eder ve en baştaki soruyu bir an için aklınızdan siler.

5Biber acı mı
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Biber acı mı?

Bu soruyla kaç kere karşılaşmışızdır. Sofraların en gizemli durumlarından biridir biberlerin acı olup olmadığı. Anlamak için kolay bir yol söyleyelim. Biber küçükse acı olma ihtimali fazlalaşır. Yani boyut önemlidir.

6Suyunu akıtmadan karpuz yeme
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Suyunu akıtmadan karpuz yeme

Bu sıcak havalarda buz gibi karpuzu dilimleyip, şapur şupur yemek gibisi yoktur değil mi? İşte o şapur şupur kısmını değiştirebilirsiniz. Eğer karpuzun kabuklarını tamamen soyarak dilimlerseniz suyunu akıtmayacaktır. İlginç ama gerçek!

7Yumurtanın sarısını beyazından ayırma
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Yumurtanın sarısını beyazından ayırma

Bu işlem için çok basit bir yol var. Yumurtayı bir tabağın içinde kırın sonra bir plastik su şişesi alın. Yumurtanın sarısının üzerine gelin ve şişeyi ortasından bastırın. Vakum etkisi ile sarı kısmın kolayca beyazından ayrılıp şişenin içine girdiğini göreceksiniz.

8Kararmayan muzlar
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Kararmayan muzlar

Büyük bir keyifle aldığınız muzlar iki gün sonra kararıyor ve sizin canınız sıkılıyor değil mi? O zaman muzların daha geç kararması için basit bir önerimiz olacak. Salkım olarak değil de tek başına duran muzlar daha geç kararır. Ayrıca muzu sakın buzdolabına koymayın. Bu şekilde kararması yavaşlıyor gibi gelebilir ama lezzetinin büyük kısmını kaybediyor olursunuz.

9Ekmek nasıl kesilir
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Ekmek nasıl kesilir

Ekmek keserken dilimleriniz paramparça oluyor, elinizle koparsanız daha muntazam dilimler elde ediyor olabilirsiniz. Üzülmeyin, bu sadece sizin yaşadığınız bir durum değil. Bu sorunu engellemek için ekmeği ters çevirip kesebilirsiniz. Çok basit ama etkili…

10Tahılları böyle koruyun
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Tahılları böyle koruyun

Un, bulgur gibi malzemeler mutfağımızda büyük bir yere sahip. Ancak bazen ihtiyacımızdan fazlasını alıyor ya da diyet gibi sebeplerle tüketime ara veriyoruz. Böyle durumlarda unun, bulgurun böceklenme ihtimali çok yüksek. Bunu önlemek için yapabileceğiniz şey ise kavanozun içine birkaç tane kuru defne yaprağı yerleştirmek.

11Çilek ayıklamak dert değil
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Çilek ayıklamak dert değil

Çileklerin sap ve yapraklarını ayıklamak için özel mutfak aletleri var. Ancak böyle bir şeye para harcamak istemiyorsanız, basit bir pipetle de işinizi halledebilirsiniz. Tek yapmanız gereken pipeti çileğin uç kısmından yukarı doğru saplamak. Sağ ve yaprakların çubuğun ucunda kaldığını göreceksiniz.

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