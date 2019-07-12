Mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak 10 pratik bilgi

Kararmayan muzlar Büyük bir keyifle aldığınız muzlar iki gün sonra kararıyor ve sizin canınız sıkılıyor değil mi? O zaman muzların daha geç kararması için basit bir önerimiz olacak. Salkım olarak değil de tek başına duran muzlar daha geç kararır. Ayrıca muzu sakın buzdolabına koymayın. Bu şekilde kararması yavaşlıyor gibi gelebilir ama lezzetinin büyük kısmını kaybediyor olursunuz.