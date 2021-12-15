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Sağlık
Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 15 Aralık 2021 - 10:19 | 

Moringa bitkisi nedir, faydaları nelerdir? Moringa bitkisinin kullanımı ve yetiştiği yerler

Artık ülkemizde de yetiştirilmeye başlanan şifalı bitki moringa tadı, kullanım alanları ve faydalarıyla dikkat çekiyor. Moringa ağacından elde edilen bitkinin yaprakları taze olarak ya da baharat olarak kullanılabiliyor. Ayrıca moringa kökü de wasabiyi andıran tadıyla yemeklerin içerisinde kullanılabiliyor. Peki moringa nedir, Türkiye'de nerede yetişir? İşte moringa bitkisinin faydaları ve kullanımı...

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Son zamanlarda tüm dünyada bilinirliği artan bu ağaç türü, gittikçe yaygınlaşıyor. Daha çok kumlu toprakları seven bu ağaç, soğuk iklimi çok sevmese de soğuk iklimlere de ayak uydurabiliyor. İşte moringa bitkisi faydaları ve özellikleri...
2Moringa nedir

Moringa nedir?

Moringa ağacı, Moringaceae ailesinden gelir ve Moringa ağacının Latincesi ise, M. oleifera'dır. Yeşil yapraklı bitki moringa keskin ve acımsı bir aromaya sahiptir.
3Moringa bitkisi nerede yetişir

Moringa bitkisi nerede yetişir?

Moringa bitkisinin anavatanı Kuzey Hindistan bölgeleridir. Ancak sonrasında dünyanın pek çok bölgesine kültür türleri gönderilerek yetiştirilmeye başlanmıştır. Şu sıralar Endonezya,Srilanka,Malezya,Filipinler,Meksika,Güney Amerika,Orta Amerikada da yetiştirilmektedir.
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Yeşil yapraklı bu bitki İklim ve hava şartları uygun olduğu takdirde hızlı bir şekilde büyüyebilir. Moringa, bir sene içinde 3 metre ile 10 metre arasında uzayabilir.
5Moringa ağacı Türkiyede nerede yetişir

Moringa ağacı Türkiye'de nerede yetişir?

Moringa Türkiye'de Gaziantep bölgesinde Nur Dağı'nda yetiştirilmektedir.
6Moringa bitkisi faydaları nelerdir

Moringa bitkisi faydaları nelerdir?

Moringa, kersetin ve klorojenik asit dahil olmak üzere çeşitli antioksidanlar açısından zengindir. Moringa yaprağı tozu kandaki antioksidan seviyelerini artırabilir.

Moringa bitkisi protein, B6 vitamini, C vitamini, riboflavin ve demir dahil olmak üzere birçok önemli besin açısından zengindir.
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Bilim adamları, izotiyosiyanatların moringa yaprakları, kökü ve tohumlarında anti-inflamatuar bileşikler olduğuna inanıyor.
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Moringa bitkisi kolesterol seviyenizi düşürebilir ve potansiyel olarak kalp hastalığı riskini azaltabilir.
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Moringa, antioksidan ve antiinflamatuar etkilere sahip olabilir ve arsenik toksisitesine karşı koruma sağlayabilir.
10Moringa bitkisi nasıl, nerelerde kullanılır

Moringa bitkisi nasıl, nerelerde kullanılır?

Moringa ağacı, mucize ağacı olarak bilinir. Malezya'da bu ağacın tohumları fıstık gibi tüketiliyor. Bu ağacın meyvesinden elde edilen yağ ise cilt ve saç bakımında önemli bir yer tutuyor. Kabukları ise, mobilya yapımında sıkça kullanılıyor. Ağacın yapraklarından elde edilen toz, hijyen amacı ile kullanılıyor.
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Ayrıca moringa bitkisi hamur işi tariflerde, çorbalarda, salatalarda ve çeşitli tariflerde kullanılabiliyor.
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