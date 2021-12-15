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Moringa bitkisi nedir, faydaları nelerdir? Moringa bitkisinin kullanımı ve yetiştiği yerler
Artık ülkemizde de yetiştirilmeye başlanan şifalı bitki moringa tadı, kullanım alanları ve faydalarıyla dikkat çekiyor. Moringa ağacından elde edilen bitkinin yaprakları taze olarak ya da baharat olarak kullanılabiliyor. Ayrıca moringa kökü de wasabiyi andıran tadıyla yemeklerin içerisinde kullanılabiliyor. Peki moringa nedir, Türkiye'de nerede yetişir? İşte moringa bitkisinin faydaları ve kullanımı...
Son zamanlarda tüm dünyada bilinirliği artan bu ağaç türü, gittikçe yaygınlaşıyor. Daha çok kumlu toprakları seven bu ağaç, soğuk iklimi çok sevmese de soğuk iklimlere de ayak uydurabiliyor. İşte moringa bitkisi faydaları ve özellikleri...
Moringa bitkisi nerede yetişir?
Moringa bitkisinin anavatanı Kuzey Hindistan bölgeleridir. Ancak sonrasında dünyanın pek çok bölgesine kültür türleri gönderilerek yetiştirilmeye başlanmıştır. Şu sıralar Endonezya,Srilanka,Malezya,Filipinler,Meksika,Güney Amerika,Orta Amerikada da yetiştirilmektedir.
Moringa ağacı Türkiye'de nerede yetişir?
Moringa Türkiye'de Gaziantep bölgesinde Nur Dağı'nda yetiştirilmektedir.
Moringa bitkisi faydaları nelerdir?
Moringa, kersetin ve klorojenik asit dahil olmak üzere çeşitli antioksidanlar açısından zengindir. Moringa yaprağı tozu kandaki antioksidan seviyelerini artırabilir.
Moringa bitkisi protein, B6 vitamini, C vitamini, riboflavin ve demir dahil olmak üzere birçok önemli besin açısından zengindir.
Moringa bitkisi protein, B6 vitamini, C vitamini, riboflavin ve demir dahil olmak üzere birçok önemli besin açısından zengindir.
Moringa, antioksidan ve antiinflamatuar etkilere sahip olabilir ve arsenik toksisitesine karşı koruma sağlayabilir.
Moringa bitkisi nasıl, nerelerde kullanılır?
Moringa ağacı, mucize ağacı olarak bilinir. Malezya'da bu ağacın tohumları fıstık gibi tüketiliyor. Bu ağacın meyvesinden elde edilen yağ ise cilt ve saç bakımında önemli bir yer tutuyor. Kabukları ise, mobilya yapımında sıkça kullanılıyor. Ağacın yapraklarından elde edilen toz, hijyen amacı ile kullanılıyor.