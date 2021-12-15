Moringa bitkisi nedir, faydaları nelerdir? Moringa bitkisinin kullanımı ve yetiştiği yerler

Son zamanlarda tüm dünyada bilinirliği artan bu ağaç türü, gittikçe yaygınlaşıyor. Daha çok kumlu toprakları seven bu ağaç, soğuk iklimi çok sevmese de soğuk iklimlere de ayak uydurabiliyor. İşte moringa bitkisi faydaları ve özellikleri...