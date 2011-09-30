Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAile Haberleri Fotogaleri Haberleri Yasam Haberleri Alisveris Haberleri

Momidea Hamilelik ve Emzirme Kıyafetleri

#Gebe#Hamile

Momidea'dan hamileler için kıyafetler...

1/12Ayşegül Siyah

Ayşegül Siyah

Momidea emzirme koleksiyonunda t-shirtler, tunikler, elbiseler, gecelikler pek çok farklı dizaynda sunuluyor. Ürünlerde %100 floş ipek kumaştan modala kadar pek çok farklı tenle dost kumaş kullanılıyor.

2/12Audrey

Audrey

Ürünlerin dizaynı ve kumaşları değişen vücut ölçülerine en iyi biçimde uyum sağlayacak şekilde oluşturulmuş.

3/12Tamara

Tamara

Momidea kıyafetleri hamilelikten başlayarak emzirme döneminin sonuna kadar giyilebiliyor.

4/12Dora

Dora

Momidea ile anneler rahat bebekler mutlu!

5/12Grace

Grace

Gizli emzirme gözleri ile emziren annenin sosyal yaşamından kopmadan her yerde tenini göstermeden emzirmesini sağlıyor.

6/12Isabelle Kırmızı Siyah

Isabelle Kırmızı Siyah

Momidea ile anneler rahat bebekler mutlu!

7/12Isabelle Siyah

Isabelle Siyah

Ürünlerin dizaynı ve kumaşları değişen vücut ölçülerine en iyi biçimde uyum sağlayacak şekilde oluşturulmuş.

8/12Karen

Karen

Gece sütyenleri, hamile bantları, bel bantları gibi aksesuarlar da koleksiyonda yer alıyor.

9/12Katie

Katie

Momidea kıyafetleri hamilelikten başlayarak emzirme döneminin sonuna kadar giyilebiliyor.

10/12Mia

Mia

Koleksiyondaki gece elbisesi ile şık akşam yemeklerinde dahi bebeğinizi kolayca emzirmeye devam edebiliyorsunuz.

11/12Philys

Philys

Ürünlerin dizaynı ve kumaşları değişen vücut ölçülerine en iyi biçimde uyum sağlayacak şekilde oluşturulmuş.

12/12Sandy

Sandy

Momidea ile anneler rahat bebekler mutlu!

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gebe#Hamile