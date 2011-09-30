Momidea Hamilelik ve Emzirme Kıyafetleri

Momidea emzirme koleksiyonunda t-shirtler, tunikler, elbiseler, gecelikler pek çok farklı dizaynda sunuluyor. Ürünlerde %100 floş ipek kumaştan modala kadar pek çok farklı tenle dost kumaş kullanılıyor.
Ürünlerin dizaynı ve kumaşları değişen vücut ölçülerine en iyi biçimde uyum sağlayacak şekilde oluşturulmuş.
Momidea kıyafetleri hamilelikten başlayarak emzirme döneminin sonuna kadar giyilebiliyor.
Momidea ile anneler rahat bebekler mutlu!
Gizli emzirme gözleri ile emziren annenin sosyal yaşamından kopmadan her yerde tenini göstermeden emzirmesini sağlıyor.
Momidea ile anneler rahat bebekler mutlu!
Ürünlerin dizaynı ve kumaşları değişen vücut ölçülerine en iyi biçimde uyum sağlayacak şekilde oluşturulmuş.
Gece sütyenleri, hamile bantları, bel bantları gibi aksesuarlar da koleksiyonda yer alıyor.
Momidea kıyafetleri hamilelikten başlayarak emzirme döneminin sonuna kadar giyilebiliyor.
Koleksiyondaki gece elbisesi ile şık akşam yemeklerinde dahi bebeğinizi kolayca emzirmeye devam edebiliyorsunuz.
Ürünlerin dizaynı ve kumaşları değişen vücut ölçülerine en iyi biçimde uyum sağlayacak şekilde oluşturulmuş.
Momidea ile anneler rahat bebekler mutlu!